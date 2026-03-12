¥Û¥ó¥À¡¢EV¸º¤Çµð³ÛÀÖ»úÅ¾Íî¤Ø¡¡ºÇÂç6900²¯±ß¡¢26Ç¯3·î´ü
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï12Æü¡¢2026Ç¯3·î´üÏ¢·ë·è»»¤Î½ãÂ»±×Í½ÁÛ¤ò4200²¯¡Á6900²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï3Àé²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¼ûÍ×¸º¾¯¤ò¼õ¤±¡¢À¸»ºÍ½Äê¤À¤Ã¤¿3¼Ö¼ï¤Î³«È¯¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ»úÅ¾Íî¤ò¼õ¤±¡¢»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤é¤¬27Ç¯3·î´ü¤ÎÊó½·¤ò°ìÉô¼«¼çÊÖ¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£26Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÏ¢Æ°Êó½·¤âÉÔ»Ùµë¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£»ÍÎØ»ö¶È¤ÎÃæÄ¹´üÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¤Î¾ÜºÙ¤Ï5·î¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£