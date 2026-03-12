¡Ú ¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼ ¡ÛàÇ¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢²È¤Ç¤Î½øÎó¤¬Ç°Ê²¼áºÊ¢ªÇ¢ª¼«Ê¬¤Ç¤âà´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æá
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAZINGCRE¡×ÆüËÜ½é½ÐÅ¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ïà»Å»ö¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÉ¬¤º¥´¥ë¥Õá¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤âÅÙ¡¹¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤â¥´¥ë¥Õ¤¬¼ñÌ£¤Çà»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ëÉÑÅÙ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤á¤È¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï¡¢ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¥â¥Ç¥ë¤¬ËÜ¶È¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä»ëÀþ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÎµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢½ª»ÏÌÜ¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤µ¤»¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥â¥¸¥â¥¸¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏàÄ¶ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¤»¤á¤Æ¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤È¡ËÆó¿Í¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤ÍáàºÇ¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¿á¤ÈÏÃ¤·¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¡£à¾åÉÊ¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ë³§ÍÍ¤â¤ªµÒÍÍ¤â¡Äá¤ÈÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥¦¥§¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤Î½éÂÎ¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢Ç¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·àÇ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤á¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö²È¤Ç¤Î½øÎó¤¬Ç°Ê²¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö½øÎó¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Þ¤À²¿¤â¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¥Ü¥±¡£à²Ä°¦¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¡ÖÇ¤Î¥¨¥µ¤ò²Ô¤°±ÂÂå¤È¾ì½êÂå¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ë¿Í¡×¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAZINGCRE(¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¡¼)¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¹âµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦76Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍâÆü¤Î3·î13Æü¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤ËÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
