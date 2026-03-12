ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が12日、自身のXを更新。この日、都内で開催されるLUNA SEAの公演について心境をつづった。

LUNA SEAは12日、東京・有明アリーナで公演を開催。先月17日に急逝したドラムス・真矢さん(享年56)の没後、そして交通事故による負傷から復帰したSUGIZO自身にとっても、復帰後初の公演となる。真矢さんはこの公演での復帰を目指していた。

SUGIZOは「ついにこの日が来た。自分の事故後、初の、そして真矢がいない初のライヴ。本来は復活の狼煙を大きく掲げられる日になるはずだった。。。 正直、こんなにステージに上がるのが怖いライヴは初めてだ。今夜、自分がどんな感情に襲われるのか。想像がつかない。恐怖」と率直な心境を吐露。

それでも「何よりも今は真矢との約束を果たさなきゃ。絶対にLUNA SEAの歩みを止めないということを」とし、「今日集まってくれるみんな、そして生配信を観てくれるみんな、本当に心配をかけてしまい申し訳ありませんでした。そして、このとてつもなく大切な公演に参加してくれることに心から感謝します。真矢が天から見守ってくれているはず。いや、違うな…真矢と一緒にステージに立ちます。全身全霊で挑みます」と力を込めていた。