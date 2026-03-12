鹿児島県 内68の公立高校で入学試験の 合格発表

鹿児島県内68の公立高校で、12日、入学試験の合格発表があり、鹿児島市の鹿児島工業高校では、合格を喜ぶ受験生やその家族の姿が見られました。

（受験生）「きのうの夜は眠れませんでした。何してもソワソワしていて」

（記者）「合格発表まで、あと15分となりました。会場には、中学生の姿があります」

鹿児島工業高校では、受験生に喜んでもらおうと、毎年、手作りの掲示板に合格番号を貼りだしています。

午前11時、合格者322人の番号が掲示板に

緊張した様子で受験生が待つ中、午前11時、合格者322人の番号が掲示板に貼られました。

「あった。ありました」

自分の番号を見つけると笑顔で記念写真を撮影

受験生や保護者らは自分の番号を見つけると笑顔で記念写真を撮って、喜びを分かち合っていました。

（合格者）「やってきてよかったなと思います」

鹿児島県教育委員会は、今年度初めて、全県立高校の合格者の受験番号を特設ホームページ上で公開しています。

公立高校の入学式は、来月8日です。

