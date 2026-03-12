１２日の東京株式市場は原油先物相場が再び上昇し、リスク回避ムードが再燃。日経平均株価の下げ幅は一時１２００円を超え、全面安商状となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比５７２円４１銭安の５万４４５２円９６銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２５億９１８０万株、売買代金概算は７兆４０７１億円。値上がり銘柄数は１０５、対して値下がり銘柄数は１４７３、変わらずは１６銘柄だった。



米原油先物相場がアジア時間に急上昇し、時間外取引においてＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は一時１バレル＝９５ドル台まで水準を切り上げた。イラクの領海内で石油タンカーが攻撃を受けたと伝わったほか、オマーンの石油輸出港で船舶の退避が勧告されたことが明らかになった。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、海上輸送が停滞した状況が長期化するとの警戒感も根強く、物価上昇と景気後退が同時に起こるスタグフレーションリスクが意識され、株式の買い持ち高を圧縮する目的の売りが続いた。プライム市場の値下がり銘柄数は９２％に上った。東証の業種別指数では鉱業と、その他製品、電気・ガスを除く３０業種が値下がりし、下落率トップは不動産業。その他金融業がこれに続いた。一方、防衛関連株の一角は上昇。米原油先物相場の時間外取引での上昇が一服すると、株価指数先物に買い戻しが入り、日経平均は後場後半に下げ幅を縮小した。



個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞、トヨタ自動車＜7203＞が軟調。古河電気工業＜5801＞やアドバンテスト＜6857＞が株価水準を切り下げ、売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が冴えない展開。住友金属鉱山＜5713＞や日本取引所グループ＜8697＞、三井不動産＜8801＞が安く、大林組＜1802＞や日本郵政＜6178＞が値を下げ、ペプチドリーム＜4587＞が下値を模索。三井ハイテック＜6966＞とＡＮＹＣＯＬＯＲ＜5032＞、ジャパンディスプレイ＜6740＞が大幅安となった。



半面、三菱重工業＜7011＞や川崎重工業＜7012＞、日本製鋼所＜5631＞が買われ、信越化学工業＜4063＞とＩＮＰＥＸ＜1605＞が堅調。ニデック＜6594＞と任天堂＜7974＞が値を上げ、日立製作所＜6501＞やファーストリテイリング＜9983＞が底堅く推移し、京都フィナンシャルグループ＜5844＞とシンフォニア テクノロジー＜6507＞が急伸した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

