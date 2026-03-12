メインシナリオ…上値を試す、0.7200が最初の関門。前日、これまで上値を抑えていた23年2月2日の高値0.7158を上抜き、0.7187まで上昇した。目先、上値を試すとみる。節目の0.7200が最初の関門。0.72台に乗せると、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300が視野に入る。0.7300も突破すれば、節目の0.7400や22年4月20・21日の高値がある0.7458がターゲットになる。



サブシナリオ…下落となれば、5日線がある0.7101付近が支持になる。同線を下抜くと、一目均衡表の基準線がある0.7042や節目の0.7000が意識される。0.69台に沈むようなら、3月3日の安値0.6944を試そう。3日の安値を割り込むようなら、2月6日の安値0.6897や節目の0.6800が視野に入る。



