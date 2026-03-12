開幕まで1か月を切ったプロ野球。ペナントレースの行方はもちろん、個人タイトル争いも気になるところだが、中でも注目されるのが新人王争いである。野球人生で一度しか受賞できない特別なタイトルであり、1年目の目標に掲げるルーキーは多い。一方、新人王の資格を残す入団2年目以降の選手にもチャンスはある。そんな新人王レースについて、ここまでのキャンプやオープン戦でのプレーを踏まえて展望していきたい。今回はセ・リーグ編である。【西尾典文／野球ライター】

周囲に気を配りながら自分の意見をはっきり言える

まず本命に挙げたいのが、中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝（青山学院大）だ。智弁和歌山では3年夏にエースとして甲子園優勝を果たし、青山学院大では全国屈指のレベルを誇る東都一部で通算17勝3敗をマーク。学生最後の大会となった明治神宮大会では、決勝で17奪三振完封という圧巻の投球を見せた。150キロ前後のストレートと多彩な変化球を高精度で操る完成度の高さが最大の武器だが、それだけではないという。

中西聖輝選手（中日ドラゴンズの公式サイトより）

「高校、大学と強豪校でエースを務め、大舞台を経験してきた点は大きい。精神面が非常にしっかりしています。捕手と積極的にコミュニケーションを取り、周囲に気を配りながら自分の意見をはっきり言える。性格的にプロ向きだと思いますね」（中日球団関係者）

キャンプ中の練習試合では2試合4イニングを無失点と順調なスタートを切った。好投しながら打線の援護を欠く展開は懸念材料だが、ローテーションを守れれば一定の数字を残す確率は高い。

一方、対抗馬として挙げたいのが、同じくドラフト1位の左腕・竹丸和幸（鷺宮製作所→巨人）である。崇徳高時代は無名に近い存在だったが、城西大、鷺宮製作所で着実に力を伸ばし、昨年は社会人最高峰の都市対抗で堂々たる投球を披露した。

細身の体から鋭く振り抜く150キロ前後のストレートは数字以上の勢いがあり、チェンジアップやスライダーは一級品。本格派左腕にありがちな制球難は見られない。オープン戦初登板となった2月22日の中日戦では2回無安打3奪三振無失点と上々の内容だった。

課題はスタミナ面にある。社会人時代はシーズンを通してフル回転した実績が多くなく、登板間隔が詰まると球威が落ちる傾向があった。さらに巨人は楽天から獲得した則本昂大、ハワード、新外国人のウィットリーら先発候補が豊富で、状態を落とせばローテーションから外れる恐れがある。いかにコンディションを維持できるかが鍵となる。

圧倒的な長打力

3番目に注目すべきは、昨年のドラフト会議で目玉だった立石正広（阪神）だ。リーグ戦では通算15本塁打、3年秋に出場した明治神宮大会では大会新記録となる10安打を放つなど大学ナンバーワンスラッガーとして注目を集め、3球団が1位競合の末に阪神に入団した。

最大の武器はその圧倒的な長打力で、一昨年12月に行われた大学日本代表候補合宿ではフリー打撃で広い坊っちゃんスタジアムの場外へ運び、スカウト陣からも驚きの声が上がった。合同自主トレ中に右脚の肉離れで離脱し、キャンプ期間中の実戦デビューはお預けとなったが、これもマイナスばかりではないようだ。

「阪神のドラフト1位はマスコミの注目度が非常に高く、それだけで大きなプレッシャーになります。ただ、怪我で出遅れたことで自分のペースを保てた面はあるでしょう。練習での打撃を見る限り、佐藤輝明や森下翔太の1年目と比べても遜色ありません。最初からバリバリやっていればさらに騒がれ、相手のマークも厳しくなる。首脳陣は無理をさせず、段階的に仕上げていく方針のように見えますね」（阪神球団関係者）

全国区の注目を浴びる阪神だけに、過去にはそのプレッシャーに苦しんだ選手も多かった。立石にとって“静かなスタート”はむしろ追い風になりそうだ。

思いがけない伏兵が

展開ひとつで主役に躍り出る“ダークホース”として、桜井頼之介（東北福祉大→中日2位）、平川蓮（仙台大→広島1位）、勝田成（近畿大→広島3位）の3人を挙げたい。

桜井は東北福祉大のエースとして活躍し、4年春の全日本大学選手権優勝に貢献。小柄ながら高い制球力とカットボールを軸に試合を組み立てる。2月22日のロッテ戦では2回無失点2奪三振と好投した。現状はリリーフ起用が有力だが、松山晋也や清水達也ら勝ちパターンの投手が出遅れており、重要な場面を任される展開も考えられる。

平川は強打のスイッチヒッター。4年時に大学日本代表へ選出され、日米大学野球では立石とともに4番を務めた。2月28日の楽天戦では右打席から右中間へ本塁打を放ち、長打力をアピールしている。元投手で外野守備に課題は残るが、打撃で結果を出せばレギュラー争いに割って入る道は開ける。

勝田は身長163cmと12球団で最も小柄ながら、抜群の守備力とパンチ力を兼ね備えた二塁手だ。大学日本代表候補合宿を視察した侍ジャパンの井端弘和監督が印象に残った選手として名前を挙げ、注目を集めた。2月21日のDeNA戦でいきなり3安打を記録し、高いミート力を示している。長年セカンドを守ってきた菊池涼介の後継候補として期待は大きい。

セ・リーグはルーキー勢が中心となるが、資格を残す2年目以降の選手にもチャンスはある。昨年は開幕前に本命と目されていなかった荘司宏太（ヤクルト）が中継ぎで台頭し、新人王に輝いた。今年も思いがけない伏兵が主役へと駆け上がる展開があっても不思議ではない。

