『タッチ』“浅倉南”日高のり子、WBCを“声”で後押し NetflixスペシャルVTRのナレーション担当【コメント全文】

『タッチ』“浅倉南”日高のり子、WBCを“声”で後押し NetflixスペシャルVTRのナレーション担当【コメント全文】