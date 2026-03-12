3月11日、大阪市中心部で地中から巨大な鉄管が突如10メートル以上も隆起し、現場は騒然となった。大阪の“大動脈”ともいえる新御堂筋が一部通行止めとなり、12日午前の時点で通行再開の見通しは立っていない。

【衝撃】「まるでマリオの世界」地上に飛び出した『巨大鉄管』、徐々に沈んでいく様子をじっくり見る

SNSでは「スーパーマリオのステージみたい」「古代遺跡？」と大喜利の様相を呈している珍事について、近隣で生活しているライター・宮武和多哉さんが現場からレポートする。

◆◆◆

繁華街の道路が割れ、巨大な鉄管が突如現れた

信じてもらえるだろうか？ 筆者の職場の目の前の道路が割れて、直径3.5m、高さ13mもの鉄管が、交差点のド真ん中に、突如として「ドーン！」とそそり立った。



道路上に直接突き出したケーシング管（筆者撮影）

場所は大阪市北区茶屋町、1日14万台のクルマが行き交う自動車専用道「新御堂筋」高架橋の真下。隆起の原因はまだ不明だが、周辺では足かけ3年にもわたる下水道工事が行われており、この工事で埋められた長さ27mの「ケーシング管」（鋼鉄製）が、地下水などに起因した浮力を受けてアスファルトを突き破り、突如として地上に現れたと見られる。

周辺には「梅田EST」（商業施設）「梅田センタービル」「関西大学・大阪梅田キャンパス」などが立ち並び、広範囲の年齢層の方々が行き交うエリアである。幸いにして隆起の発生は早朝で人通りもなく、隆起直後の落下物による怪我人も出なかったのは、もはや奇跡としか言いようがない。

事故発生翌日朝の時点で周辺の道路は通行止めが続き、交通混乱などによって、はかり知れない影響が生じているという。事故現場の目の前にあるコワーキングスペースの利用者であるがゆえに「13ｍの鉄管隆起」を目の当たりにした筆者が、混乱が続いた現場の様子をレポートしていく。

隆起の瞬間の目撃者は「ゼロ」？

先に述べた通り、この場所はクルマもヒトも多い。そんな場所で、いつ「鉄管が隆起」したのか？ 筆者が十数人に街頭インタビューを実施した限りでは、隆起の瞬間を直接目撃した方はいなかった。

一部報道によると、11日の午前6時50分ごろに「ドーン！」という音響とともに鉄管が地鳴りを立てて浮き上がっており、持ち上がったアスファルトやコンクリート片が次々と地面に落ちていたようだ。

時間が悪ければ「大惨事」につながっていた

近隣のカフェ店員の方によると「6時ごろの出勤時間には何もなかったのに、開店準備中に聞こえた地響きに驚いて外に出たら、もうもうと土煙が上がって、鉄管が道路から飛び出ていた」とのこと。

また、近くのビルの警備の方はこの瞬間を目撃していないものの、朝5時30分の定期巡回では、まったく変わった様子はなかったそうだ。しかし、物音や人々の叫び声に気付いて7時前にビルから飛び出ると、既に鉄管が隆起していた。

カフェ店員の方、ビル警備員の方のお話・報道を総合すると、午前6時50分前後のわずか数分で、直径3.5mもの鉄管が轟音を立ててアスファルトを突き破り、地上に13mも飛び出たことになる。

ただ、あまりにも鉄管が自然にそそり立っていたために「これ、前からあった構造物では？」「計画的に建てられた新御堂筋の支柱では？」と、錯覚してしまった人もいるという。確かにここまで綺麗に鉄管が屹立していれば、そう勘違いしてもおかしくないだろう。

今回の隆起に巻き込まれた人はおらず、怪我人もいなかったが、もしこれが大学もショッピングビルも稼働していて、インバウンド観光客も出歩いている日中だったら、横断歩道を歩く人々にアスファルト片が降り注いでいたであろう。

実は筆者も、道路向かいの「すき家」で「牛丼＋ビールセット＋漬物」をいただくために、前日の夕方に数人でこの横断歩道を渡ったばかり。胸をなでおろすとともに、最悪の事態を想像して、本当にゾッとしてしまった。

大阪市の大動脈「新御堂筋」が通行止め

さて、現地の影響と混乱ぶりを見てみよう。

まず、鉄管が高架橋に接触する間際（高さ18m）まで隆起していたこともあり、自動車専用道「新御堂筋」は朝から南行き車線が通行止めになり、淀川をわたる「新淀川大橋」から北側で、最大10kmほどの渋滞が発生したという。

新御堂筋を使わず、同様に淀川をわたる「長柄橋」「十三大橋」に迂回するルートもあるが、誰もが同じことを考えたのか、そちらも大渋滞であったようだ。

「通常15分」の道に2時間かかる事態に

実際に運転されていた方からは「ふだんは15分ほどで通過できる淀川北岸〜大阪市内が、たっぷり2時間かかった」という声も聞かれた。

さらに現場は「阪急三番街バスターミナル」「大阪駅JR高速バスターミナル」などへ発着する高速バスの通過ルートであり、西日本JRバスは「7時30分ごろの便より遅れ発生、最大で210分待ち」、WILLER EXPRESSも「朝の一部便で遅れ発生、広域迂回実施」など、高速バス各社に影響が出たという。

それ以上に深刻なのは、周辺地域の裏路地の渋滞だ。特に鶴野町近辺では、滅多にクルマが入らない細い路地に、新御堂筋からわき道にそれたクルマが入り込んで、一方通行で行き詰って十数台の車列を作っていた。美容の専門学校や、インバウンド観光客向けのコンドミニアムがひしめく、歩行者が多い“サブカルエリア”が、進入したクルマがさっぱり脱出できない迷宮と化してしまったのだ。

なお、逐一現場を見た限りでは、裏路地に入っていく幹線道路（関西大学のキャンパス北側）封鎖をはじめたのが午前11時過ぎ。渋滞を軽減するための大阪府警の初動が、ちょっと遅かったようにも見えるが、気のせいだろうか？

この渋滞の被害を受けたのは、店が向こうに見えているのに到着できないコンビニの配送トラック、「クルマがなければ全力ダッシュ」とばかりに駆け回る宅配の方々など。汗を流して物流網を支える人々の奮闘に、あらためて感謝したくなる1日だった。

現場に近い「すき家梅田茶屋町店」は、前の歩道が通行禁止となったがために臨時休業を余儀なくされ、「なか卯梅田東店」は、店の前の歩道に報道陣が次々と陣取ったがために「営業しているのに入れない」状態になっていた。

地元民は「土管がドッカーン！」とお祭り騒ぎ

この渋滞には地元に住む方々も、いい迷惑……と思いきや、「これは珍しい！」とばかりに野次馬のように押し掛け、写真を撮りに行った方も相当数いたようだ。

そして、こういった非常事態でも発せられる「大阪人ならではのセリフ」を、筆者をはじめ複数の人々が確認している。「えらい事態やな？ これこそ『土管がドッカーン』。ハッハッハッ！」とか。細かいことを言うと、土管ではなく鉄管なのだが、野暮なツッコミは置いておこう。

「土管がドッカーン」というギャグ以外に、地元の方々からは「このトラブルで下水工事を止めたりしないでほしい」という声も聞かれた。

いまや大阪市の心臓部でもある「梅田」エリアは「『埋田』が転じて『梅田』となった」という地名のいわれが残るほどに地盤が軟弱で、想定外のゲリラ豪雨などによる浸水も起こりやすい。冒頭で触れたように、直近では導水管を埋め込んで雨水を貯留施設に流す工事が進んでいた。これは茶屋町エリアの洪水を防ぐための地域の悲願でもあったという。

こういった都市部の浸水被害を防ぐ工事は東京23区内だと58か所もあり、珍しいことではない。今回の鉄管隆起がリスク検証を求められることは確かだが、高潮・浸水リスクを抱える大阪市での防災工事は、隆起事件を参考にしたうえで、変わらず進められてしかるべきだろう。

飛び出した鉄管は、時間をかけて地中へ沈んでいき……

さて、13mもの高さまで屹立してしまった鉄管は、その後どうなっていったのか？ 写真と合わせて時系列で追ってみよう。

午前6時50分の時点で高さ13mに達していた鉄管は、午前11時31分の時点ですでに1〜2mは沈下しているように見える。

隆起した鉄管は、中に満ちていた地下水が抜かれており、埋め戻すためにはふたたび注水を行い、沈めていく必要があるという。現場には給水車、消防車などが頻繁に出入りし、鉄管に水を供給しては去っていく。

当日昼〜夜にかけて、鉄管はさらに沈下

鉄管と干渉しそうな信号のポールを調整しながら作業は進み、8時間超が経過した午後3時台には、ついに鉄管は高さ2m程度に。ただ、ここからは沈下のスピードが遅くなっていく。さらに、工事による土煙防止のための清掃や、鉄管の上についている上部工（おそらく、地中からアスファルトへの突っ張り役を果たす役目か）を取り外す作業も入ってくる。

現場では溶接作業や、クレーン車による新御堂筋高架橋のチェックなどが次々と行われ、「ニッケン」「カナモト」などレンタル会社のロゴが入った機材車が増えていく…こういった建機レンタル会社の機材繰りには、2011年の東日本大震災や、2024年の能登半島地震でも助けられていると聞く。

そして午後9時台には鉄管の上部工が外され、ついに高さが1mほどに。ここからはなかなか変化はなく、しばらくこの状況が続きそうだ。

まずは新御堂筋の復旧を急ぎたいところだが、横山英幸・大阪市長の発表では、道路復旧は3月12日も難しいという。大阪市中心部の生活インフラを担う「新御堂筋」復旧はまだ先になりそうだが、安全ならびに作業にあたられる方へのリスペクトを第一に、慎重に作業を進めてほしいものだ。

（宮武 和多哉）