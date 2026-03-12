国士舘大コンビらが新たにJデビュー! 肥田野早くも3ゴール目、野島&三木が初ゴール:百年構想L第5節ルーキー出場リスト
今月7日から8日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグ第5節では、新たに北海道コンサドーレ札幌のMF川原颯斗、カマタマーレ讃岐のDF岡英輝、FC琉球のMF志慶眞巧洋がルーキーとしてJリーグデビューを果たした。川原と岡は昨季の全日本大学選手権で準優勝に輝いた国士舘大の同期。志慶眞は琉球U-18からトップ昇格1年目でのデビューとなった。
J1百年構想リーグでは桐蔭横浜大出身の浦和レッズFW肥田野蓮治が出場4試合で3ゴール目を記録しており、大ブレイク中。東京Vユース出身の東京ヴェルディFW仲山獅恩が初先発、神村学園高出身のアビスパ福岡MF福島和毅は初のベンチ入りを飾っており、高校出身組も地道な積み上げを見せている。
J2・J3百年構想リーグでは関東学院大出身のAC長野パルセイロのMF野嶋圭人と藤枝MYFCの関西大出身MF三木仁太が初ゴール。讃岐では関西大出身のMF淺田彗潤が初アシストを記録した。藤枝では三木のほか、MF中村優斗(立正大出身)、MF近藤優成(国士舘大出身)、FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝)も先発しており、大卒4人が先発に入っていた。
▼J1百年構想リーグEAST
3/7 ジェフユナイテッド千葉 2-1 柏レイソル
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▽77
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) SUB
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) SUB
3/7 FC東京 3-0 横浜F・マリノス
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京U-18→FC東京) SUB
3/7 浦和レッズ 2-0 水戸ホーリーホック
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽69 1G
FW五木田季晋(21、日本大→水戸/特別指定) ▲11
3/7 鹿島アントラーズ 2-0 東京ヴェルディ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲25
FW仲山獅恩(18、東京Vユース→東京V) ▽45
▼J1百年構想リーグWEST
3/7 セレッソ大阪 0-0(PK4-2) 清水エスパルス
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
3/7 アビスパ福岡 1-5 名古屋グランパス
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽87
MF福島和毅(18、神村学園高→福岡) SUB
3/8 ファジアーノ岡山 1-0 京都サンガF.C.
MF小倉幸成(20、法政大→鹿島/特別指定) ▲9
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ▽45
3/8 ガンバ大阪 3-2 V・ファーレン長崎
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) SUB
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
3/4 SC相模原 5-0 ザスパ群馬
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ◎90 1G
FW松本皐誠(22、専修大→群馬) ▲25
3/7 ベガルタ仙台 1-1(PK4-2) 湘南ベルマーレ
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) SUB
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▲5
3/8 ヴァンラーレ八戸 1-1(PK2-4) 横浜FC
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
MF栗澤陸(22、八戸学院大→八戸) SUB
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90
MF岩崎亮佑(18、横浜FCユース→横浜FC) SUB
3/8 モンテディオ山形 0-1 ブラウブリッツ秋田
なし
3/8 栃木シティ 1-1(PK3-5) ザスパ群馬
FW松本皐誠(22、専修大→群馬) ▽83
3/8 SC相模原 4-0 栃木SC
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
3/7 いわきFC 1-1(PK5-4) RB大宮アルディージャ
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ▽84
MF荒木仁翔(18、神村学園高→いわき) ▲6 PK◯
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▲45 PK×
MF久永瑠音(22、桐蔭横浜大→いわき) SUB
FW松井匠(22、阪南大→大宮) ▲13
MF神田泰斗(17、大宮U18→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) SUB
3/7 松本山雅FC 3-0 北海道コンサドーレ札幌
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB
FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲20 1G
MF川原颯斗(22、国士舘大→札幌) ▲45
3/7 藤枝MYFC 1-1(PK6-5) ジュビロ磐田
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90 PK◯
MF近藤優成(22、国士舘大→藤枝) ▽24
MF三木仁太(22、関西大→藤枝) ▽74 1G
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ◎90 PK◯
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ◎90
MF増田大空(18、流通経済大柏高→磐田) SUB
MF石塚蓮歩(18、磐田U-18→磐田) SUB
3/8 福島ユナイテッドFC 4-2 AC長野パルセイロ
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽80 1G
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ◎90
FW清水蒼太朗(22、流通経済大→長野) ▲25
3/8 FC岐阜 0-1 ヴァンフォーレ甲府
なし
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
3/6 FC大阪 2-0 奈良クラブ
DF桑子流空(22、東海大→FC大阪) SUB
DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) SUB
MF濱名元希(17、奈良ユース→奈良/2種) ▲17
MF関口智也(18、奈良ユース→奈良) ▲7
3/7 アルビレックス新潟 2-2(PK3-4) 高知ユナイテッドSC
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲19
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) SUB
3/7 カターレ富山 2-2(PK4-3) 愛媛FC
MF仙波隼太郎(16、愛媛U-18→愛媛/2種) SUB
3/8 カマタマーレ讃岐 1-0 FC今治
DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ◎90
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▽89 1A
DF岡英輝(22、国士舘大→讃岐) ▲37
DF原野楼惟(18、讃岐U-18→讃岐) SUB
FW佐野竜眞(22、大阪体育大→讃岐) ▲29
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
3/8 ツエーゲン金沢 0-4 徳島ヴォルティス
なし
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
3/7 レノファ山口FC 2-0 サガン鳥栖
MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲1
3/7 ギラヴァンツ北九州 2-3 テゲバジャーロ宮崎
なし
3/8 ガイナーレ鳥取 0-0(PK7-6) FC琉球
DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ◎90 PK◯
FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▽81
DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) SUB
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▲21 PK◯
MF志慶眞巧洋(18、琉球U-18→琉球) ▲1
3/8 大分トリニータ 0-0(PK5-4) 鹿児島ユナイテッドFC
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▽78
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ▽78
3/8 レイラック滋賀 1-0 ロアッソ熊本
MF那須健一(22、中京大→熊本) SUB
FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲45
