これだけ食品が値上がりしている今、お財布にうれしいコスパ食材は庶民の救世主です。でも、コスパ食材の魅力は金額だけじゃない！　その栄養価にも注目してください。複数の食材を組み合わせれば、栄養満点でおいしいおかずができちゃうんです。今回は、豚こまをメインに、うまみとボリュームをアップさせるコスパ食材を加えた、おかずレシピ2品をご紹介しましょう！

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■豚こまとえのきのチヂミ

たっぷりえのき入りで外はカリカリ、中はもちもち！

豚こまとえのきのチヂミ


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●豚こま切れ肉・・・程よい脂身がおかずのボリュームアップに最適。疲労回復効果があるとされるビタミンB1が豊富なのもポイント。

プラスするその他の食材

●きのこ・・・低カロリーで食物繊維やビタミン類が豊富。うまみがあり、料理のかさ増しになるのもポイント。

＜材料・2人分＞＊1人分454kcal／塩分1.3g

・豚こま切れ肉・・・ 120g

・えのき ・・・大1袋（約200g）

・ピザ用チーズ・・・ 40g

■A

　└小麦粉・・・ 60g

　└片栗粉 ・・・30g

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└水 ・・・1/2カップ

ごま油

＜作り方＞

1．えのきは長さを3等分に切り、ほぐす。

2．ボウルにAを入れて混ぜ、豚肉、1、ピザ用チーズを加えて混ぜる。

3．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、2を広げ入れる。3〜4分焼いたら上下を返し、へらなどで押しつけながら火が通るまで約5分焼く。

4．食べやすい大きさに切って器に盛り、好みで酢じょうゆを添える。

■豚こまと切り干し大根のチャプチェ風

はるさめの代わりに切り干し大根を使って

豚こまと切り干し大根のチャプチェ風


＜今回使うコスパ食材＞

たんぱく質を多く含むメイン食材

●豚こま切れ肉・・・程よい脂身がおかずのボリュームアップに最適。疲労回復効果があるとされるビタミンB1が豊富なのもポイント。

プラスするその他の食材

●乾物・・・乾燥させることで栄養素とうまみが凝縮。食物繊維のほか、ミネラルなども豊富。長期保存ができ、手軽に調理できるのも魅力。

●小松菜・・・季節を問わず手に入りやすく、価格も安定している緑黄色野菜。生食もできるのでビタミン類の摂取に効果的。

＜材料・2人分＞＊1人分326kcal／塩分2.1g

・豚こま切れ肉・・・ 150g

■A

　└おろしにんにく ・・・1/2片分

　└酒、しょうゆ ・・・各大さじ1/2

　└砂糖 ・・・小さじ1

・切り干し大根・・・ 30g

・小松菜 ・・・1/2わ（約100g）

・白いりごま・・・ 小さじ1

■B

　└酒、みりん、しょうゆ・・・ 各大さじ1

ごま油　

＜作り方＞

1．切り干し大根はたっぷりの水に約10分つけてもどし、水けを絞る。小松菜は4cm長さに切る。豚肉はAをもみ込む。

2．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、切り干し大根、小松菜を加え、ほぐしながら炒め合わせる。

3．全体がなじんだらBを加え、汁けがなくなるまで炒め煮にする。器に盛り、白いりごまをふる。

＊　＊　＊

きのこ類や乾物は、料理にうまみをプラスしてくれるし、保存がきくので、安いときに買っておくと便利です。ぜひ作ってみてくださいね！

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々