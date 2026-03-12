

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61943.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61862.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61245.52 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59566.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59205.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58411.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57887.59 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56548.51 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56208.63 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54886.44 均衡表転換線(日足)

54878.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54559.06 6日移動平均線

54529.66 ボリンジャー:-1σ(25日)



54452.96 ★日経平均株価12日終値



53891.41 13週移動平均線

53100.57 均衡表雲上限(日足)

52936.80 75日移動平均線

52850.70 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51509.07 均衡表雲下限(日足)

51346.22 26週移動平均線

51234.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

51171.74 ボリンジャー:-3σ(25日)

48577.19 ボリンジャー:-2σ(13週)

47813.64 ボリンジャー:-1σ(26週)

46771.23 200日移動平均線

45920.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

44281.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

40748.49 ボリンジャー:-3σ(26週)

40521.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 42.43(前日33.29)

ST.Slow(9日) 34.77(前日29.21)



ST.Fast(13週) 71.70(前日73.49)

ST.Slow(13週) 81.70(前日82.30)



［2026年3月12日］



株探ニュース

