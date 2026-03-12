【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61943.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61862.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)
61245.52 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59566.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59205.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58411.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57887.59 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56548.51 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56208.63 25日移動平均線
55370.05 均衡表基準線(日足)
55370.05 均衡表転換線(週足)
54886.44 均衡表転換線(日足)
54878.79 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54559.06 6日移動平均線
54529.66 ボリンジャー:-1σ(25日)
54452.96 ★日経平均株価12日終値
53891.41 13週移動平均線
53100.57 均衡表雲上限(日足)
52936.80 75日移動平均線
52850.70 ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04 均衡表基準線(週足)
51509.07 均衡表雲下限(日足)
51346.22 26週移動平均線
51234.30 ボリンジャー:-1σ(13週)
51171.74 ボリンジャー:-3σ(25日)
48577.19 ボリンジャー:-2σ(13週)
47813.64 ボリンジャー:-1σ(26週)
46771.23 200日移動平均線
45920.08 ボリンジャー:-3σ(13週)
44281.07 ボリンジャー:-2σ(26週)
40748.49 ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19 均衡表雲上限(週足)
38322.75 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 42.43(前日33.29)
ST.Slow(9日) 34.77(前日29.21)
ST.Fast(13週) 71.70(前日73.49)
ST.Slow(13週) 81.70(前日82.30)
［2026年3月12日］
