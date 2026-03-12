　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61943.94　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61862.73　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61245.52　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59566.55　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59205.62　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58411.37　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57887.59　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56548.51　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56208.63　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54886.44　　均衡表転換線(日足)
54878.79　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54559.06　　6日移動平均線
54529.66　　ボリンジャー:-1σ(25日)

54452.96　　★日経平均株価12日終値

53891.41　　13週移動平均線
53100.57　　均衡表雲上限(日足)
52936.80　　75日移動平均線
52850.70　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51509.07　　均衡表雲下限(日足)
51346.22　　26週移動平均線
51234.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51171.74　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48577.19　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47813.64　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46771.23　　200日移動平均線
45920.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44281.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40748.49　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　42.43(前日33.29)
ST.Slow(9日)　　34.77(前日29.21)

ST.Fast(13週)　 71.70(前日73.49)
ST.Slow(13週)　 81.70(前日82.30)

［2026年3月12日］

株探ニュース