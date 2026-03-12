大盛工業 <1844> [東証Ｓ] が3月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比3.9％減の4.7億円に減ったが、通期計画の6億円に対する進捗率は77.9％に達し、5年平均の63.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比49.8％減の1.3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.5％増の3.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の20.0％→18.8％に低下した。



株探ニュース

