[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1278銘柄・下落1665銘柄（東証終値比）
3月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2996銘柄。東証終値比で上昇は1278銘柄、下落は1665銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは136銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 263 +70（ +36.3%）
2位 <4422> ＶＮＸ 410 +82（ +25.0%）
3位 <2776> 新都ＨＤ 157 +25（ +18.9%）
4位 <3647> アスリナ 163.9 +17.9（ +12.3%）
5位 <215A> タイミー 1301.1 +131.1（ +11.2%）
6位 <4814> ネクスウェア 232 +22（ +10.5%）
7位 <7435> ナ・デックス 1199 +99（ +9.0%）
8位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 65.9 +4.9（ +8.0%）
9位 <7640> トップカルチ 240 +14（ +6.2%）
10位 <8142> トーホー 1350 +72（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3905> データセク 1500.1 -194.9（ -11.5%）
2位 <4935> リベルタ 300 -36（ -10.7%）
3位 <6309> 巴工業 1862 -136（ -6.8%）
4位 <6232> ＡＣＳＬ 1576.2 -91.8（ -5.5%）
5位 <7267> ホンダ 1370 -78.5（ -5.4%）
6位 <280A> ＴＭＨ 1461 -68（ -4.4%）
7位 <3694> オプティム 413 -16（ -3.7%）
8位 <3624> アクセルＭ 82 -3（ -3.5%）
9位 <4564> ＯＴＳ 22.2 -0.8（ -3.5%）
10位 <8894> レボリュー 53.1 -1.9（ -3.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9503> 関西電 2688 +110.0（ +4.3%）
2位 <6701> ＮＥＣ 4259 +52（ +1.2%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2134.6 +20.6（ +1.0%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1638.1 +15.1（ +0.9%）
5位 <6976> 太陽誘電 4030 +30（ +0.8%）
6位 <9984> ＳＢＧ 3776 +28（ +0.7%）
7位 <1802> 大林組 3865.1 +22.1（ +0.6%）
8位 <4183> 三井化学 1962.5 +10.5（ +0.5%）
9位 <4004> レゾナック 11575.5 +60.5（ +0.5%）
10位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3752.1 +19.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1370 -78.5（ -5.4%）
2位 <6098> リクルート 6452.1 -63.9（ -1.0%）
3位 <5406> 神戸鋼 2047 -20.0（ -1.0%）
4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4987.2 -45.8（ -0.9%）
5位 <4062> イビデン 7601 -65（ -0.8%）
6位 <3407> 旭化成 1638.1 -11.4（ -0.7%）
7位 <4901> 富士フイルム 3035 -21.0（ -0.7%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1156.6 -7.4（ -0.6%）
9位 <6103> オークマ 3960.5 -24.5（ -0.6%）
10位 <4578> 大塚ＨＤ 10954.5 -65.5（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
