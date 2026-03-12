　3月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2996銘柄。東証終値比で上昇は1278銘柄、下落は1665銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは136銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　263　　 +70（ +36.3%）
2位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　410　　 +82（ +25.0%）
3位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　157　　 +25（ +18.9%）
4位 <3647>　アスリナ　　　　　163.9　 +17.9（ +12.3%）
5位 <215A>　タイミー　　　　 1301.1　+131.1（ +11.2%）
6位 <4814>　ネクスウェア　　　　232　　 +22（ +10.5%）
7位 <7435>　ナ・デックス　　　 1199　　 +99（　+9.0%）
8位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 65.9　　+4.9（　+8.0%）
9位 <7640>　トップカルチ　　　　240　　 +14（　+6.2%）
10位 <8142>　トーホー　　　　　 1350　　 +72（　+5.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3905>　データセク　　　 1500.1　-194.9（ -11.5%）
2位 <4935>　リベルタ　　　　　　300　　 -36（ -10.7%）
3位 <6309>　巴工業　　　　　　 1862　　-136（　-6.8%）
4位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　 1576.2　 -91.8（　-5.5%）
5位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1370　 -78.5（　-5.4%）
6位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 1461　　 -68（　-4.4%）
7位 <3694>　オプティム　　　　　413　　 -16（　-3.7%）
8位 <3624>　アクセルＭ　　　　　 82　　　-3（　-3.5%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 22.2　　-0.8（　-3.5%）
10位 <8894>　レボリュー　　　　 53.1　　-1.9（　-3.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9503>　関西電　　　　　　 2688　+110.0（　+4.3%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4259　　 +52（　+1.2%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2134.6　 +20.6（　+1.0%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1638.1　 +15.1（　+0.9%）
5位 <6976>　太陽誘電　　　　　 4030　　 +30（　+0.8%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3776　　 +28（　+0.7%）
7位 <1802>　大林組　　　　　 3865.1　 +22.1（　+0.6%）
8位 <4183>　三井化学　　　　 1962.5　 +10.5（　+0.5%）
9位 <4004>　レゾナック　　　11575.5　 +60.5（　+0.5%）
10位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3752.1　 +19.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1370　 -78.5（　-5.4%）
2位 <6098>　リクルート　　　 6452.1　 -63.9（　-1.0%）
3位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 2047　 -20.0（　-1.0%）
4位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4987.2　 -45.8（　-0.9%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　 7601　　 -65（　-0.8%）
6位 <3407>　旭化成　　　　　 1638.1　 -11.4（　-0.7%）
7位 <4901>　富士フイルム　　　 3035　 -21.0（　-0.7%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1156.6　　-7.4（　-0.6%）
9位 <6103>　オークマ　　　　 3960.5　 -24.5（　-0.6%）
10位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　10954.5　 -65.5（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

