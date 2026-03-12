京都で『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の試写会が決定 当選者には限定ノベルティ
京阪ホールディングスは、アニメ『響け！ユーフォニアム』とのコラボレーション「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」のスペシャル企画として、シリーズ最新作の映画特別試写会を開催する。
同作品は、宇治市が舞台となっており、まちの名所や行事のほか、京阪電車・宇治線の電車や駅も描かれている。今回、コラボレーションのスペシャル企画として、シリーズ最新作となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日公開）の試写会を、4月16日にMOVIX京都で開催することが決まった。
「SNSフォロー＆リポストキャンペーン」と「おけいはんポイントキャンペーン」を実施し、抽選で合計300人を招待する。当選者には、試写会でしか手に入らない、限定ノベルティを入場特典としてプレゼントする。
■『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 試写会について
日時：2026年4月16日（木）開映午後7時
場所：MOVIX京都（京阪電車 三条駅下車 徒歩約10分)
招待者：300人
応募方法：
・SNSフォロー＆リポストキャンペーン
・おけいはんポイントキャンペーン いずれかに参加
詳細は「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」公式サイトを確認
