休養中のオードリー若林、4月から新経済番組 テレ東「3月中に収録をして間に合わせる」
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開いた。現在休養中のオードリー・若林正恭がMCを務める新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜 後11：06）について、4月から予定通り放送するとの見通しを示した。
【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林
これまで特番として公表だった若林の経済番組をレギュラー化。独自の技術力をもって社会課題の解決に挑むテック系企業の経営者らを招き、技術論や開発にかける思い、世界進出の可能性まで、さまざまな角度から深堀りする骨太な経済トーク番組だ。
若林は2月18日、「喉のコンディション不良」のため所属事務所を通して休養を発表していた。
4月に放送が始まる中、担当者は「3月中に収録をして4月に一生懸命間に合わせようかなと思っている」と話した。「8日に放送が始まるので、そこから順調に回を重ねていきたい」と話した。事務所から休養の延期などは伝えれていないという。
