2児の母・佐々木希、“おしりシール”だらけの「7歳男子のシール帳」公開「小学生男児はみんな好き」「親近感湧く」の声

2児の母・佐々木希、“おしりシール”だらけの「7歳男子のシール帳」公開「小学生男児はみんな好き」「親近感湧く」の声