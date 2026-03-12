佐々木希（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/12】女優の佐々木希が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のシール帳を公開し、注目を集めている。

【写真】37歳国民的女優「7歳児らしくて微笑ましい」“クレしん”おしりシールだらけのシール帳

◆佐々木希、7歳長男のシール帳公開


佐々木は「7歳男子のシール帳。」と添え、写真を公開。シール帳には、人気アニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクターのシールが貼られており、主人公・野原しんのすけのおしり部分はぷっくりとした立体になっている。

◆佐々木希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「小学生男児はみんな好きですよね」「親近感湧く」「しんちゃんのおしりシール可愛い」「7歳児らしくて微笑ましい」などの声が寄せられている。

佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）

