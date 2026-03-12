B＆ZAI今野大輝×加藤史帆W主演で大人気コミック『その天才様は偽装彼女に執着する』がドラマ化
今野大輝（B＆ZAI）と加藤史帆をダブル主演に迎え、大ヒットコミック『その天才様は偽装彼女に執着する』が実写ドラマ化されることが決定した。4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠にて放送される。
【写真】漫画：村山犬による描き下ろしイラスト
本作は、【孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子】が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。原作は、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位を獲得した同名コミック。
29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男”によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”若月郁だった。
孤高の天才プログラマー・若月郁を演じるのは、STARTO ENTERTAINMENTの人気アイドルグループB＆ZAIでリーダーを務める今野大輝。音楽活動だけでなく舞台などにも精力的に出演し、本作で連続ドラマ初主演を飾るなど、俳優としても活躍の場を広げている。
今野は「僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は『連ドラの主演か！』とびっくりしました。僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張りました」と意気込みを語っている。
崖っぷちヒロイン・星野凛を演じるのは、日向坂46を卒業後、現在はモデルや女優としてマルチな活躍を見せる加藤史帆。その誠実さと飾らないキャラクターで幅広い層から支持を集めている彼女が、本作では人生どん底の“等身大の女性”に挑戦する。
数多くの読者を惹きつけている原作について、加藤は「思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです」と明かしている。
異例の大ヒットコミックを生み出した作画を担当している漫画家の村山犬は、実写ドラマ化決定について「作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。
原作者のちかふじは、「お話をいただいたときは非常に驚きました。沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思います」と、ドラマ化への期待をあふれさせた。
ドラマ化決定にあわせて役写真も解禁された。今野はスーツに身を包み、凄腕プログラマーらしい洗練されたビジュアルを披露。これまでにないキャラクターを演じ、俳優として新境地に挑んでいる。加藤は華やかなドレスを身にまとい、原作の凛が持つ清楚で素直なイメージを見事に表現している。
また、村山犬による描き下ろしイラストも到着した。本解禁のためだけに新たに描き上げられた一枚は、ドラマへの期待を一層盛り上げている。
さらに、ティザー映像がCBC公式YouTubeチャンネル「ドラマトリップ」および公式SNS、TVer作品ページにて解禁予定だ。
ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』は、CBCテレビローカルエリアにて4月23日より毎週木曜0時58分放送。
※今野大輝、加藤史帆ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■今野大輝／若月郁役
B＆ZAIの今野大輝です。僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は「連ドラの主演か！」とびっくりしました。原作を何度も読ませてもらって、僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張りました。ぜひたくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいです。
■加藤史帆／星野凛役
星野凛役を演じさせていただきます、加藤史帆です！ お話をいただいてすぐに原作を読み、思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！
■漫画：村山犬
実写化のお話をいただき、大変光栄に思っております。このような素晴らしい機会をいただけたのは、魅力あふれる物語を生み出してくださった原作者のちかふじ先生と編集部の方々、そして作品を支えてくださった皆様のおかげです。作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください。
■原作：ちかふじ
制作当初、メディア化されるとは考えていなかったのでドラマ化のお話をいただいたときは非常に驚きました。貴重な機会をいただけましたこと、大変感謝しております。キャスト様および制作陣の方々、編集部など、沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思いますので、ぜひドラマ版の『天才様』も楽しんでいただけますと幸いです！
