ラグビーリーグワン１部で現在７位の静岡ブルーレヴズは１２日、静岡・磐田市内での練習を公開。負傷者が続出したこともあり、現在クラブワーストタイの４連敗中だが、ＳＯ奥村翔（２７）は「ネガティブにはなっていない。下を向かず、自分たちを信じてやる」と必勝を期した。

１４日にアウェーで対戦するＢＲ東京は現在５位。プレーオフ圏内（６位内）に近づくためにも、勝つしかない。ＳＯ家村健太の負傷離脱により、代わりに司令塔を務めている奥村だが、本来はＷＴＢやＦＢで、スピードが武器。この日の実戦練習でも脚力を生かしてサイドを突破した。「ポジション的に難しい点もあるけれど、チャンスになったらドンドン行きます」と、トライへの意欲をのぞかせた。

前節（１日）の東京ＳＧ戦から空いた２週間は「全体的にイージーミスが多かった」と、ハンドリングの練習に時間を費やしたという。この日はセットプレーも入念に確認。藤井雄一郎監督も「やるしかない。みんな吹っ切れている」。連敗を止めて、上位進出への足がかりにする。