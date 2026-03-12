オリエンタルランドは、2026年4月1日より従業員の賃金改定を実施します。

基準賃金および基本時給の引き上げが行われる施策。

継続的に新たな価値を創出する人材の育成と確保に向けた取り組みとなります。

オリエンタルランド「従業員の賃金改定」

改定時期：2026年4月1日

対象者：社員、テーマパークオペレーション社員、嘱託社員、出演者、準社員

対象者数：約25,000人

実施内容：対象者平均で約6％の基準賃金および基本時給の引き上げ

2025年に引き続き、4年連続での基準賃金および基本時給の引き上げとなります。

オリエンタルランドグループが2035年に目指す姿として掲げているのが、「あなたと社会に、もっとハピネスを。」というメッセージ。

持続可能な社会への貢献と長期持続的な成長に向け、提供価値である「ハピネス」を持続的に創造していくことを目指しています。

従業員一人ひとりが自らの持つ力を最大限発揮できるよう、安心して働ける環境を整えるための取り組み。

人的資本への投資を通じて「仕事のやりがい」を向上させ、「働きやすさ」を整備することで、働きがいの最大化に努めています。

準社員の時給改定

今回の改定において、準社員の基本時給が一律70円引き上げられます。

改定後、役割に応じた手当を含めた時給は1,390円から1,740円となります。

一部の職種の時給には、別途、契約している職種ごとに定められている手当が加算されます。

社員の初任給改定

社員の初任給についても改定が実施されます。

2026年度の新規学卒入社者より、初任給が一律20,000円引き上げ。

改定後、大卒および大学院卒の社員の場合は292,000円となります。

過去3年および今回の基準賃金改定実績

改定時期2023年4月2024年4月2025年4月2026年4月基準賃金改定率(※)約7％約6％約6％約6％対象者数約21,800人約24,400人約26,600人約25,000人新規学卒初任給改定額20,000円増17,000円増17,000円増20,000円増準社員時給改定額80円増70円増70円増70円増

※対象者平均の基準賃金および基本時給の引き上げ率。

今後50年、100年先も、「夢、感動、喜び、やすらぎ」を提供し続けられるよう、従業員一丸となって挑戦していく姿勢。

継続的な人的資本への投資を通じ、働きがいの最大化を目指す取り組みと言えます。

オリエンタルランド「従業員の賃金改定」の紹介でした。

