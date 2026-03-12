雨点釉を制作する周冠丞さん。（淄博＝新華社配信）

【新華社淄博3月12日】中国山東省淄博（しはく）市の博山油滴雨点釉研究所では、「90後（1990年代生まれ）」世代の周冠丞（しゅう・かんじょう）さんが、父親の周祖毅（しゅう・そき）さんの指導を受けながら、鋳込みやろくろ整形作業に取り組んでいる。父子が共同で制作する伝統的な結晶釉の磁器である「雨点釉」は、独特の釉色を特徴とし、その制作技術は省級無形文化遺産に登録されている。

雨点釉の起源は唐代にさかのぼり、宋代に成熟したとされる。うわぐすりの中に油滴や雨粒に似た金属結晶が無数に生じることから、この名が付けられた。日本で「曜変天目（ようへんてんもく）」として知られる天目茶碗と同じ黒釉系の結晶釉に属し、焼成の難易度は極めて高い。

雨点釉の午（うま）年を記念する文化クリエーティブ製品。（淄博＝新華社配信）

周家は代々陶磁器制作を受け継いできた家系。若き継承者である冠丞さんは、無形文化遺産の技術に生命力を吹き込むには、現代の生活に溶け込ませることが不可欠だと考えており、伝統技術の基本を守りながら、素材や色彩、造形などの面で大胆な革新に取り組んでいる。雨点釉は黒を基調とするが、冠丞さんは中国伝統陶芸における独特の高温窯変花釉である淄博花釉の技法を取り入れ、色とりどりの「彩色雨点釉」の作品群を創作した。

彩色雨点釉は発表と同時に、市場で高い評価を受けた。冠丞さんは形状においても革新を試み、「茶寵（ちゃちょう）」と呼ばれる中国茶席で茶盤に置く愛らしい小さな置物や若者に人気のブラインドボックスなど新たな作品を開発した。また3Dプリンター技術をデザインに応用することで、作品に現代的な感覚を取り入れている。（記者/朱暁光）

伝統的な雨点釉の茶器。（淄博＝新華社配信）

雨点釉を制作する周祖毅さん。（淄博＝新華社配信）

周冠丞さんと周祖毅さんによる雨点釉作品。（淄博＝新華社配信）

周冠丞さんがデザインした雨点釉のネックレス。（淄博＝新華社配信）

周冠丞さんがデザインと制作を手がけた、雨点釉の「茶寵（ちゃちょう＝中国茶席で茶盤に置く小さな置物）」。（淄博＝新華社配信）

周冠丞さんと周祖毅さんによる雨点釉作品。（淄博＝新華社配信）