毎日朝9時から22時半まで配達…4人家族を“フードデリバリーの収入”のみで養う54歳男性「家計は全く把握していない」
1992年結成のお笑いコンビ「プー＆ムー」のおさむさんは、1971年5月生まれの現在54歳。福岡吉本での活動後、2009年に38歳で相方のおたこぷーさんと東京へ進出し、現在も現役の芸人として活動を続けている。
しかし、デビュー当初から現在に至るまでコンビとしてのブレイクには至らず。長年のバイト生活の末、現在はフードデリバリー配達員の仕事に明け暮れる日々を送っているという。
いわゆる“バイト辞められない芸人”なのだが、おさむさんは2007年に結婚。2人の子どもに恵まれ、東京での妻子4人の暮らしをほぼ1馬力（自身の時給バイトとフードデリバリーの仕事だけ）で支えてきた。しかも、この春から長女は大学生だという。
なお、大和総研が2023年に発表した最新調査では、「東京都23区に住む30代子育て世帯」の世帯年収の中央値は1000万円に迫る勢い。結婚・出産に必要な経済条件がインフレ化する中で、おさむさんは結婚生活や育児をいかに成立させてきたのか？芸人・夫・父として何を考えてきたのか？ 何も考えてこなかったのか？ 本人に直撃した。
◆“じゃないほう芸人”のハシリ
――「プー＆ムー」は熊本・天草出身の同級生コンビということで。
おさむ：相方の“おたこ”とは、中学のテニス部で一緒でした。田舎で小学校も近かったし、仲良い地元のグループがずっと同じだったんです。高校卒業後、福岡の大学や専門学校に進学してからも、みんなでつるむような関係性で、「東京で芸人になろう」という話も二人でしていましたね。
ある時、オモシロ素人を紹介する福岡吉本の番組に出たら、おたこが素人にしちゃキワモンだということで、福岡吉本に誘われました。なので、相方はすぐ注目されたんですけど、僕はデビュー直後から「お前は誰だ？」みたいな扱いでした。
――失礼な言い方ですけど、いわゆる「じゃないほう芸人」的な。
おさむ：そのハシリですね。抱き合わせで仕事をいただいても、番組クラッシャー的なところもあり、わりとすぐ失速しました。ただのお調子者って感じで、よくトチっていたんで。若くて根拠のない自信や自惚れもあったのかもしれません。才能ないのにあぐらかいていたというか。
――普通は才能にあぐらかきますけど。では、デビュー直後から相方のおたこぷーさんとは別行動が多かったんですか。
おさむ：テレビやラジオといったメディア出演の仕事は、ちょうど「おたこ以上、おさむ以下」できっちり分けられていましたね。コンビの仕事は月に数回のライブだけ。仲が悪いとかはなかったですけど、仕事の量も悩みも相方とギャップがあり、歯車が合わない時期もありました。
◆M−1準決勝へ進出、交際から8年越しの結婚も
――東京に進出したのは、東京の吉本からお誘いが？
おさむ：そもそもお誘いはないですよ。おたこもラジオの仕事などで勢いがありましたし、福岡吉本でデビューしてからしばらくは、あまり上京の考えもなかったです。
――Wikiで「おタコ一人の条件で東京吉本より引き抜きの話が出たが、『一人ではいかん。修（おさむ）も一緒ではなかと』と東京進出を断った」「会社からも『相方の足を引っ張るな』と言われてきた修は引退を相談していたが、おタコは「コンビじゃないといけない」と、ピンのレギュラー番組を辞めてコンビとしての活動を優先にした」というような逸話を読み、イイ話だと思ったんですが。
おさむ：おたこのWikiとか良い感じに盛られているんですよ。
――フェイクですか？
おさむ：僕はもう辞めざるを得ない状況ではありました。それで引退の相談をしたら、相方が「ネタで勝負していこう」と。コンビの活動を優先するようになって、気持ち的にも少しずつ上がっていたという感じです。
しかし、デビュー当初から現在に至るまでコンビとしてのブレイクには至らず。長年のバイト生活の末、現在はフードデリバリー配達員の仕事に明け暮れる日々を送っているという。
なお、大和総研が2023年に発表した最新調査では、「東京都23区に住む30代子育て世帯」の世帯年収の中央値は1000万円に迫る勢い。結婚・出産に必要な経済条件がインフレ化する中で、おさむさんは結婚生活や育児をいかに成立させてきたのか？芸人・夫・父として何を考えてきたのか？ 何も考えてこなかったのか？ 本人に直撃した。
◆“じゃないほう芸人”のハシリ
――「プー＆ムー」は熊本・天草出身の同級生コンビということで。
おさむ：相方の“おたこ”とは、中学のテニス部で一緒でした。田舎で小学校も近かったし、仲良い地元のグループがずっと同じだったんです。高校卒業後、福岡の大学や専門学校に進学してからも、みんなでつるむような関係性で、「東京で芸人になろう」という話も二人でしていましたね。
ある時、オモシロ素人を紹介する福岡吉本の番組に出たら、おたこが素人にしちゃキワモンだということで、福岡吉本に誘われました。なので、相方はすぐ注目されたんですけど、僕はデビュー直後から「お前は誰だ？」みたいな扱いでした。
――失礼な言い方ですけど、いわゆる「じゃないほう芸人」的な。
おさむ：そのハシリですね。抱き合わせで仕事をいただいても、番組クラッシャー的なところもあり、わりとすぐ失速しました。ただのお調子者って感じで、よくトチっていたんで。若くて根拠のない自信や自惚れもあったのかもしれません。才能ないのにあぐらかいていたというか。
――普通は才能にあぐらかきますけど。では、デビュー直後から相方のおたこぷーさんとは別行動が多かったんですか。
おさむ：テレビやラジオといったメディア出演の仕事は、ちょうど「おたこ以上、おさむ以下」できっちり分けられていましたね。コンビの仕事は月に数回のライブだけ。仲が悪いとかはなかったですけど、仕事の量も悩みも相方とギャップがあり、歯車が合わない時期もありました。
◆M−1準決勝へ進出、交際から8年越しの結婚も
――東京に進出したのは、東京の吉本からお誘いが？
おさむ：そもそもお誘いはないですよ。おたこもラジオの仕事などで勢いがありましたし、福岡吉本でデビューしてからしばらくは、あまり上京の考えもなかったです。
――Wikiで「おタコ一人の条件で東京吉本より引き抜きの話が出たが、『一人ではいかん。修（おさむ）も一緒ではなかと』と東京進出を断った」「会社からも『相方の足を引っ張るな』と言われてきた修は引退を相談していたが、おタコは「コンビじゃないといけない」と、ピンのレギュラー番組を辞めてコンビとしての活動を優先にした」というような逸話を読み、イイ話だと思ったんですが。
おさむ：おたこのWikiとか良い感じに盛られているんですよ。
――フェイクですか？
おさむ：僕はもう辞めざるを得ない状況ではありました。それで引退の相談をしたら、相方が「ネタで勝負していこう」と。コンビの活動を優先するようになって、気持ち的にも少しずつ上がっていたという感じです。