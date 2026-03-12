タレントで実業家の紗栄子（39）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2人の息子との関係を語った。

「【グレーなお悩み】紗栄子が勝手にアンサー【Yahoo!知恵袋】」と題された動画。実際にYahoo!知恵袋に投稿されている悩みに紗栄子が回答した。

「毒親」に関する相談の場面では、スタッフが紗栄子に「息子たちとルールとか決めたりする？」と質問。紗栄子は「一応ある」といい「絶対というよりは、これを基準にしてよねって感じで置いてる。一応門限とか。でも全然破ってるし、ちゃんと説明してくれれば、理由があればオッケーみたいな感じ」と子供たちとのルールを説明した。

スタッフがさらに「ルールを破ったらめちゃくちゃ怒るみたいなことは？」と聞くと「私怒んないのよ。逆になんか黙ってると、あっちが怯えていろいろしゃべり出す」と回答。

仲直りはどうするのかと聞かれると、自身は親と「話し合わず時間が解決するスタイルだった」と子供時代を回顧。続けて「私と子供で言うと、私そこの解決の仕方がちょっと多分やってきてなかったから難しかったんだけど、子供がちゃんと言ってくれて。“自分も言い方が悪かった”とか“でもママもこういうところあるから気をつけてほしい”って言ってくれて、私も素直に“ごめんね、確かにここ私悪いよね”とか、向き合ってちゃんと話して終わるっていうのを子供が教えてくれた」と語った。