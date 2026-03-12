犬が甘えたくなる人の特徴

犬は誰にでも甘えるわけではありません。家族の中でも「甘える人」と「甘えない人」を分けて接していることがあります。

甘える＝好き、甘えない＝嫌い、ということではありません。そして、甘えてもいいタイミングを分かって甘えています。

1.一定の感情で接してくれること

犬が甘えたくなる人の特徴は、一定の感情で接してくれることです。

声のトーンが一定であること、身動きが一定であること、触り方の力加減が一定であることなどが当てはまります。

一定であることに安心感を得られるため、いつまでも膝の上に抱っこされたまま動かなくなってしまう犬もいます。「この人は安心感を与えてくれる安全な人」と認識したのです。

2. 犬のペースに合わせて接することができること

犬が甘えたくなる人の特徴は、犬のペースに合わせて接することができることです。

穏やかな性格の犬には同じように穏やかに接することができる 遊び盛りでやんちゃな犬との遊び方が上手 怖がりな犬との距離感を分かっている 犬の得意や不得意、好き嫌いを見極めることができる 犬からのサインを読み取るのが上手

このようなことが当てはまります。

犬が「嫌だよ」「もうやめて」とサインを出したとき、スッと引くことができる人に対しては、「またこの人と遊びたい」と思ってもらうことができます。

3.いつも同じ短い言葉を使って話すこと

犬が甘えたくなる人の特徴は、いつも同じ短い言葉を使って話すことです。

「短い言葉を使うこと」「同じ言葉を使うこと」は、犬にとって理解しやすく、安心感を得やすいのです。

叱るときいつも同じ短い言葉を使う 褒めるときいつも同じ短い言葉を使う

このように接することで、犬はその人が言っていることの意味を理解することができ、甘えたいだけでなく、従いたい、頼りたいと思うのです。

4.反応を見ながらスキンシップができること

犬が甘えたくなる人の特徴は、反応を見ながらスキンシップができることです。

触れたとき、犬がどのような反応をするのか、ということを常に確認することができ、力の入れ方を加減したり、犬が触れられて嬉しい部分を見極めたりすることができる人です。

犬は人に触れられることが大好きで、人とスキンシップをしたいと考えています。反応に合わせてスキンシップしてもらえることで、甘えたくなるだけでなく、心地よさも感じています。

犬に好かれるためのコツ

犬と接するときは、感情を一定に保ちましょう。思い通りにならないからといって、拗ねたり怒ったりすると、犬に不安や恐怖を与え、嫌われてしまうことがあります。

人との距離感は犬それぞれに違いがあります。その犬のペースに合わせて接することができれば、「安全な人」「安心できる人」「快適な人」と認識され、好かれるようになります。

犬に声をかけるときは、いつも同じ短い言葉を使いましょう。何を言われているのか、どんな気持ちでいるのか、犬に理解してもらいやすくなります。

犬とスキンシップやコミュニケーションをするときは、必ず犬の反応を見ましょう。今犬がどのようなことを望んでいるのか、よく理解して接してあげましょう。

「芸」と「おやつ」をセットにして遊んでみましょう。犬が芸をしてご褒美のおやつをもらうことができるということは、スキンシップにもコミュニケーションにもなります。

ただおやつをあげるだけでなく、上手にできたことを言葉でも褒めてあげることが大切です。

まとめ

犬が甘えたくなる人の特徴を4つ解説しました。

一定の感情で接してくれること 犬のペースに合わせて接することができること いつも同じ短い言葉を使って話すこと 反応を見ながらスキンシップができること

犬が甘えたくなるのは、ただ単純に“優しい人”ということではありません。安心感があること、一貫性があること、理解力があることが重要な要素です。