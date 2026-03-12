仙台管区気象台発表

【写真を見る】平均気温は高い見込み...東北地方の向こう1か月(3/14～4/13)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 東北・全国の天気を画像で 気象庁

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （３/１４～４/１３）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。

・期間の前半を中心に高気圧に覆われやすいため、向こう1か月の日照時間は平年並か多く、向こう1か月の降水量は平年並か少ないでしょう。

・東北太平洋側では、 １月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態となっています。向こう１か月の降水量は平年並か少ない見込みで、少雨の状態が続く所もあるでしょう。

＜向こう１か月の天候＞

・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ないでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：平年並みか少ない見込み 東北太平洋側：平年並か少ない見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目３/１４～３/２０＞

東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜２週目３/２１～３/２７＞

東北地方では、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

＜３～４週目３/２８～４/１０＞

東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

■東北・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2526259?display=1