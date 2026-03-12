平均気温は高い見込み...東北地方の向こう1か月(3/14～4/13)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （３/１４～４/１３）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。
・期間の前半を中心に高気圧に覆われやすいため、向こう1か月の日照時間は平年並か多く、向こう1か月の降水量は平年並か少ないでしょう。
・東北太平洋側では、 １月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態となっています。向こう１か月の降水量は平年並か少ない見込みで、少雨の状態が続く所もあるでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ないでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：平年並みか少ない見込み 東北太平洋側：平年並か少ない見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目３/１４～３/２０＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目３/２１～３/２７＞
東北地方では、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目３/２８～４/１０＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
