３月１１日夜には長い車の列ができていた、札幌市西区のガソリンスタンドのいまの様子を中継で伝えてもらいます。



昨日は一時、最後尾がどこかわからないぐらいの長い列ができていた道道１２４号ですが、きょうのこの時間帯は非常に穏やかに車が流れています。



非常に大きな通りに面しているというこの西区西町のガソリンスタンドなんですが、今朝ガソリンが１リットルあたり２８円値上がりとなりました。





１６１円からこの時間は１８９円とレギュラーガソリンは表示されています。大きな通りに面しているということもありまして、フラッとこちらのガソリンスタンドに給油されに来られるという方も多くいるんですけれども、この時間帯は２台の車が現在給油を行っています。ただお店の方に伺いますと、１時間あたりだいたいいつもでしたら３０台くらい来るところが、きょうは１５台ほど、およそ半分に減ってしまっているという話をされています。また、今までにない異例の事態というのが、この給油をされに来る車よりも、奥に列ができているんですけれども、洗車を待つ車の数の方がきょうは多いというお話もされていました。生活に直結すると言いますと、個人タクシーの方ですね、先ほど給油されにいらっしゃってたのでお話を伺ってみると、昨日もきょうもガソリンを実際に給油されたということなんです。というのも、ちょっとこまめにこの後ガソリンを入れていかないと、この後どのくらいまで高く上がっていってしまうのかが分からないと、そういった先々の不安という思いもお話してくださいました。この後もどこまでガソリンの価格が上がっていくか分からないという不安というのも皆さん口にされています。