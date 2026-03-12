「恐怖さえも覚えた」イタリアの望外の8強入りに母国も愕然 野球は“サッカー大国”でも話題沸騰「想像を絶する出来事が起こった」【WBC】
ホームランを打った直後に、エスプレッソをグイッと一杯飲む選手たち(C)Getty Images
下馬評を考えれば、“望外”と言える首位通過だ。現地時間3月11日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組最終戦で、イタリア代表はメキシコ代表に9-1で大勝。開幕から破竹の4連勝で準々決勝ラウンド進出を決めた。
【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…
前日に米国代表との“無敗対決”を8-6で制していた欧州の雄は、この日も圧巻の強さを発揮。先発したアーロン・ノラが5回を投げて被安打4、無失点の快投を見せれば、打っては、主砲ヴィニー・パスカンティーノの3本塁打を含む10安打9得点と打線が爆発。投打で難敵メキシコを圧倒した。
開幕前には、1次ラウンド敗退の可能性も囁かれていたイタリア。だが、32得点は2位、11失点は最小と、B組でも屈指の成績をマーク。元ヤンキースの捕手フランチェスコ・セルベリ監督に率いられたチームは、抜群のケミストリーを発揮した。
並み居る強敵を打ち破った彼らの快進撃は、“サッカー大国”である母国でも小さくないトレンドとなった。イタリアの全国紙『La Gazzetta dello Sport』は「アメリカよりも我々だ！ イタリアの野球が歴史を作った」と、快挙とも言える結果を出したパフォーマンスを絶賛。「想像を絶する出来事が起こった。イタリアがアメリカに勝利したのだ。この国の野球は世界中を驚かせている」と野球に馴染みのないファンにも伝わりやすいよう、いかに凄まじいことが起きているかを強調しながら伝えた。
多くのメジャーリーガーたちで構成された現代表を「イタリア系アメリカ人がほとんどとなっていると説明は必要」と説いた同紙だが、「アメリカは他のスポーツで言うところの『ドリームチーム』だ」と指摘し、「こんなことは本当に誰も予想すらできなかっただろう。だからこそ、我々は興奮しつつ、同時に恐怖さえも覚えた」と論じた。
メキシコ戦後にフラッシュインタビューに応じたパスカンティーノは「アメリカ？ どういたしまして。君たちのことはホテルにいた時から考えていたよ。どう祝ってもらおうかってね」と吐露。メキシコに勝ったことで、アメリカを1次ラウンド敗退の危機から救った事実をふまえて皮肉交じりにメッセージを発信した。
余裕すらも見せつける“アッズーリ”（イタリア代表の愛称）。はたして、彼らの勢いはベスト8以降も続くのか。現地時間3月14日に行われる準々決勝の相手はプエルトリコ代表だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]