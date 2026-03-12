３月１９日からの４日間、防府競輪場で「Ｇ２・第１０回ウィナーズカップ」が開催される。これに先立ち、防府市文化スポーツ観光交流部の工藤康彦競輪局長らが１２日、「ほうふ幸せますコンシェルジュ」の中野依里さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。

節目の１０回目を迎えた今大会は、メインスタンドをリニューアルして初めて迎えるグレードレースとなる。前年覇者・古性優作、一昨年覇者の脇本雄太らＳ班４人を擁する近畿勢が中心も、中野さんが「地元の誇る“超人”に注目して！！」という清水裕友は防府記念６連覇という輝かしい実績を持つ。防府で１０年ぶりとなる特別競輪だけに意地でも負けられない。

開催中の場内イベントはにぎやかの一語だが、圧巻は“防府名物”のもちまきだ。開催中、当日ついた柔らかい紅白のもちを合計１万個まき、最終日の２２日には「超もちまき」と銘打ってさらに１万個をまくという。

工藤局長は「売上目標は７５億円。新設したＫＥＩＲＩＮパークで、トップ選手の迫力ある走りを間近で見てください。もちまきもお楽しみに」と熱く語った。超人が集う防府に行けば“幸せのもち”も待っている。