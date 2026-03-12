「ＳＧ・第６１回ボートレースクラシック」（３月２４〜２９日・蒲郡）の開催に先立ち、蒲郡市ボートレース事業部事業課・柴田佳也主査らが１２日、滋賀支部の守田俊介選手を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。

当地でのＳＧ・クラシックの開催は１９９２年以来、実に３４年ぶり。新スタンドを増設し、厄介だった“ガマの風”が防風ネットでガードされた。微妙に変化する環境の中で「至高の栄冠」をつかむのは、地元のエース・池田浩二かそれともＧＰ覇者・桐生順平か。

そこに待った！！をかけるべく静かな闘志を燃やすのが守田だ。当地では２０１８年のＳＧ・ダービーを制し、Ｇ１・５４周年記念も勝った。「ケガもあって、ここ３０年で一番のスランプ。でも出るからにはチャンスはある。相性のいい場なので、楽しみにしています」。培ってきた経験と磨き上げた腕でどん底から脱出、２度目のＳＧ制覇へ挑む。

今年初のＳＧ開催とあって、期間中の場内イベントも盛りだくさん。２６日にはＳＫＥ４８、最終日の２９日は今年のＣＭキャラクターで俳優・生瀬勝久のトークショーが予定されている。蒲郡特産品などが当たる会員限定の電投特別キャンペーンもお見逃しなく。

「売上目標は１９０億円。選手もファンも熱い本場に是非足をお運びください」と柴田主査。蒲郡に、本物の春が来る−。