乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子を出産を報告した。吉報に、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。

松村はインスタグラムで「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と発表。花瓶に生けた花の写真を添え、「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び、「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と直筆の署名とりんごマークを添えて呼びかけた。

松村は昨年12月に結婚と妊娠を公表。その後も可能な範囲で仕事を継続。自身のYouTubeチャンネルでアップしていたグルメロケの動画は、昨秋頃までに撮影を終えていた。今年1月には「ゆっくりとマタニティ旅」と福島県を旅する動画を自身のSNSに投稿するなど、仕事を調整している様子が見られていた。

松村の嬉しい報告に、芸能界から祝福が殺到。乃木坂46初代キャプテンで女優の桜井玲香は、松村の投稿に「おめでとおおおお」と泣き顔の絵文字を添えて祝福。タレントの中川翔子も「おめでとうございます！」とコメントした。SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈は「ままりんご変わらず可愛いなぁ また一緒に美味しいもの食べようね」と呼びかけた。女優の岡本夏美はりんごとハートの絵文字を添えて松村をねぎらっていた。