「ペリエ・ジュエ ベル・エポック」の略語は？わからなかったらヒントをチェック！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すと4文字になります。

「ペリエ・ジュエ ベル・エポック」の略語はなんでしょうか？

正解は「ベルエポ」でした！

ベルエポとは、フランスの老舗メゾン「ペリエ・ジュエ」が手掛ける最高峰のシャンパン「ベル・エポック（Belle Epoque）」のこと。

1902年にエミール・ガレがボトルに描いた“白いアネモネのボトル”が特徴で、白桃や洋梨の爽やかな果実味、白い花のフローラルな香り、上品な酸味が調和したエレガントで洗練された味わいが魅力のシャンパンです。

定価は種類やヴィンテージによって異なり、750mlボトルで約25,000円〜35,000円程度と少々高価ではありますが、特別な記念日や華やかなパーティーシーンに最適ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

