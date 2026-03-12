2023年に漫画誌で「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでデビューした大瀧沙羅は、順調にグラビアのキャリアを築いてきたが、ファッション誌モデルとの両立を模索しているという。発売中のグラビアムック『PARADE2026冬号』の撮影後に、食べることを楽しむ生活と「天下とり」の野望を語った。

【写真】「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでデビューした大瀧沙羅 童顔に似合わぬ肢体での撮り下ろしショット

──大瀧さんは2023年、18歳で芸能界デビュー。充電期間を経て20歳で復帰し、現在はグラビアで精力的に活動中です。

今は楽しくてしょうがないです！ グラビアのお仕事は心から楽しんでやっています。現場の雰囲気も好きですし、何よりありのままの自分を表現できるのが楽しいな、って。撮影時はあえて何も考えずにカメラの前に立っています。撮影だからといって構えることなく自然体でいることを意識して、カメラマンさんとコミュニケーションを取りながら作っていくのが面白いです。

──難しさを感じることはありませんか？

私が一番苦戦しているのは、撮影自体よりも撮影のための体型管理です。私は食べることがすごく好きで、「一番の幸せは何？」と聞かれたら迷わず「食べること」と答えるくらいです（笑）。だけど撮影前はどうしても節制をしなきゃいけなくて、それが大変。逆に、撮影が終わったら必ずおいしいものを食べに行くと決めています。今日もこの後ご飯に行ってきます。

──何を食べに行くか、もう決まっていますか？

はい。焼肉に行きます！

──好きな部位などはありますか？

意外とレバーやホルモンが好きで、そういう部位ばかり食べるので周りからは「コスパいいね」と言われます（笑）。別に安く済ませようとしているつもりはないんですけど、高級なお肉よりもそっちのほうが好きなんですよね。

──もしかして、お酒も一緒に？

はい、大好きです！ ずっとハイボールを飲んでいます。私にとっては撮影を終えておいしいものを食べてお酒を飲む、そこまで含めて「グラビア撮影のお仕事」なので本当に楽しいです（笑）。

──今日の撮影の感想はいかがでしょうか。

今回のグラビアではファッション誌っぽい雰囲気でも撮ってもらえたのがうれしかったです。私はモデルも目指していて、そちらの自分の姿も見せられたんじゃないかなと思います。

──グラビアとモデル、両方やっていきたい？

そうです。グラビアもファッション誌モデルもできる「モグラ女子」が私の理想。少し前までは両立されている方がたくさんいましたけど、最近はあまりいないので、私がモグラのトップになりたい。そしていずれはグラビア界のトップになり、天下をとりたいです！

──おお！ 大きな野望をお持ちなんですね。

「グラビアと言えば大瀧沙羅ちゃん」と誰もが言うくらいの存在になりたいです！

──そもそも、大瀧さんはなぜグラビアをやろうと思ったのですか？

芸能界デビューにあたって、当時の事務所の方に「女優でいくか、グラビアでいくか、モデルでいくか」という三択を提示されたんです。そのときに自分でグラビアを選びました。もともと学校の水泳の授業で水着になったとき、友達から「グラビアやりなよ！」って言われたりしていたので、「いけるかも」と思って。実際、グラビアのお仕事は楽しいので選んで正解だったと思っています。

──芸能界への憧れは昔からあったんですか？

いえ。実はもともと不動産の営業をしたかったんです。Netflixの『セリング・サンセット』（不動産売買のエージェントの姿を描いたリアリティ番組）を見て、そこに出てくる女性が本当にかっこよくて！ 私もやってみたい、キャリアウーマンになりたいと思ったのがきっかけです。小さい頃から不動産のアプリで物件を見るのも大好きでした。不動産の専門学校にも通っていたんですけど、ちょうどそのタイミングでスカウトしていただいて、せっかくの機会だと思って芸能活動を始めました。

──大きく方向転換したわけですね。

はい、人生何があるか分からないですね（笑）。

「人生で初めて本気で頑張りたいと思えた」

──さて、大瀧さんの人柄について伺いたいのですが、自分はどういう人間だと思いますか？

とにかくアクティブな人間だと思います。休日も、家にこもっていたくないんですよ。ちょっとでも予定が空けば外に出掛けたり、友達と遊んだりします。あと、旅行がすごく好きです。月に1回はプチ旅行に行きますし、年に2回は海外旅行にも行きます。

──最近行った、印象深い旅行先は？

タイです。私はタイ料理が好きで、日本でも週3でタイ料理を食べるくらい好き（笑）。だから、本場の味を食べてみたいと思って、タイに詳しい友達に連れていってもらいました。地元の人たちが食べるようなローカルな市場に行って食べたんですけど、日本だと1000円以上するようなカオマンガイもそこだと300円くらいだったし、しかもすごくおいしくて！ またタイに行けたらなと思っています。

──タイの魅力はやはり食事？

もちろん食事もおいしいですし、観光名所にも行きました。あと私はインスタグラムにも力を入れているんですけど、タイにはインスタ映えする写真が撮れるスポットも多くて。なので私にとってタイは最高の場所でした！

──海外といえば、グラビアで海外ロケの経験はありますか？

いえ、まだありません。やってみたいです！

──憧れのロケーションはありますか？

グアムなどの海で撮りたいです。私は直射日光が強くても目が開くので、海での撮影にも向いているタイプだと思っています。ガンガン日光でもバキバキに目を開けられます（笑）。アクティブな私らしく、元気いっぱいな写真を撮りたいです。

──さて、先ほど「グラビアで天下をとりたい」という言葉がありましたが、具体的に今見据えている目標というと？

まず今年絶対に叶えたい目標は、雑誌の表紙です。そして、紙の写真集も出したい。私は一時期お仕事をお休みしていたんですけど、写真集を出さないまま終わってしまうのは悔しいし嫌だと思って、戻ってきました。

──悔しさをバネに、グラビアで飛躍したい、と。

私はずっと平和主義者でした。だけどグラビアのお仕事を始めて、頑張る楽しさと、負けたくないという気持ちを知りました。グラビアは、私が人生で初めて本気で頑張りたいと思えたことなんです。なので大切に向き合っていきたいです。あとは先ほども言った通りモデルのお仕事もしたいですし、演技にも挑戦していきたい。グラビアを軸に、タレントとして幅広く活動できたらと思っています。

──今年、プライベートでやりたいことは？

海外旅行をより楽しめるように、英語を勉強したいです。グルメに関しては、インドでは手で食べる文化があるじゃないですか。それを一度体験してみたくて。日本国内にも手で食べられるカレー屋さんがあると聞いたので、そのお店に行ってみたいです！

【プロフィール】

大瀧沙羅（おおたき・さら）／2004年12月6日生まれ、東京都出身。身長168cm。2023年に「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでグラビアデビュー。童顔に似合わぬ肢体でグラビアファンの注目を集める。PARADEデジタルフォトブック『大瀧沙羅 天下とってもいいですか？』が各電子書店で発売中

公式X：＠sara1206_tw

公式Instagram：@sara_1206insta

撮影／HIROKAZU

取材・文／左藤 豊