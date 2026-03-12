紅白出場経験もある40歳･イケメン俳優が、“息子に隠れてやっていること”とは？“かっこいいパパ”でいるための裏側
ドラマ『天体観測』での俳優デビューから25年目を迎えた小池徹平さん（40歳）。近年、映像作品で見せる、振り切った“怪演”が評判を呼ぶ一方、ミュージカル界においても確固たる評価と居場所を築き上げています。
そんな小池さんが最新主演ミュージカル『どろんぱ』で演じるのは、なんと“煙”の妖怪。家族の絆をテーマにした本作にちなみ、小池さん自身の等身大な子育てエピソードを伺いました。
さらには、「WaT」時代に抱えていた知られざる葛藤や、かつての相棒への思いまで――。年齢を重ねてより魅力が増した小池さんの、飾らない本音を聞きました。
◆孤独な煙の妖怪が人間に愛情を
――今回演じられるのは、煙の妖怪「烟々羅（えんえんら）」という役どころです。人間とは異なる存在ですが、現時点でどのようなキャラクターだと捉えていますか？
小池徹平さん（以下、小池）：「烟々羅」は、江戸時代の浮世絵師・鳥山石燕が描いている煙の妖怪です。河童や座敷童子のように「本当にいるかもしれない」と人々が信じて伝承されてきた妖怪とは少し出自が異なり、どちらかといえば孤独な存在。ただ煙としてそこにあり、人々を見守っているような妖怪なんです。
――そんな「烟々羅」が、本作ではどのように描かれるのでしょうか。
小池：物語の核心でもありますが、本作のヒロインで、行方不明になった我が子をさがして心身を病んでしまった「爽子（さわこ）」という女性に出会うことが転機になります。
烟々羅は人間に化けて彼女を見守るようになるのですが、その過程で、最初は同情だったものが愛情へと変わっていく。意外にも人間らしい情愛を持った妖怪なんです。種族を超えた「愛の力」というテーマが、違和感なく皆さんの心に刺さる作品になっていると思います。
◆「パパは何でもできるでしょ」。そのためにYouTubeでコソ練も
――ご家庭で「かっこいいパパ」を見せるために、頑張っているエピソードはありますか？
小池：お正月とかは特にそうですが、昔ながらの遊びも忘れないでほしいと思ってやっているんです。凧揚げとか羽子板とか、独楽（こま）回し、カルタとか。子どもたちもだいぶ大きくなって、走るスピードとかもすごく速くなってきたんですが、ああいったものを全力でやらせてもらっています。
――「負けられないぞ」と？
小池：「パパは何でもできるんだぞ、パパの方がうまいだろう」というところを見せたいんです（笑）。そのために、実はこっそり練習しています。例えばヒモを巻いて回す難しいタイプの独楽などは、事前にYouTubeでコツを調べて“コソ練”を重ねました。それで本番では「パパならこれくらい、軽くできるよ」って涼しい顔で見せるんです。
――微笑ましいですね（笑）。小池さんは、普段からご家族の話をとても自然にオープンにお話しされている印象があります。
小池：ありがとうございます。特にポリシーがあるわけではなく、自然にお答えしているだけですね。というか、取材でプライベートについて聞かれても、本当に家族や子どもとの話しか出てこないんですよ（笑）。「一人の時間は？」と聞かれても「仕事か家族との時間しかないので、ないですね」という感じで。
イベント事なんてだいたい毎月あるし、そういったときに全力で遊んでいます。「お休みの日は？」と聞かれたら、「この間、子どもと何々して遊びました」となってしまいますね。
――ご自身の趣味の話などは、お子さんがもう少し成長してからになりそうですね。
小池：そうかもしれません。子どもたちがいつまで一緒に遊んでくれるか分かりませんから。今の時間は二度と戻ってこない。だからこそ、今を全力で楽しみます。毎日、遊び終わった後に「パパと遊んでくれてありがとう」と伝えているんですよ。子どもには「どういたしまして」って言われますけど（笑）。
