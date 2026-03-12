「“太い輪っか”のキーホルダー、つけるの大変すぎ問題」100均アイテムで一発解消！ 何十年も苦労してきたのに
昔から不便に思ってきたことの1つに、ダブルリングのキーホルダーの取り付けがあります。ボールチェーンと比べれば格段に頑丈で、一度つけてしまえば簡単には外れない安心感が魅力のダブルリング。ですがリングが固くてなかなか開けられず苦労するんですよね……。筆者も小さい頃から幾度となく爪を傷めてきました。
そんな小さな“困った”こそ、なるべくリーズナブルに解決したいもの。というわけで100円ショップで探してみると、ピンポイントのお悩み解消グッズにもかかわらず当たり前のように見つかりました……！
◆リスクを背負いながら、爪で挑み続けた数十年
ダブルリングのキーホルダーをつけるのに苦労して、爪先で無理やりこじ開けて爪が割れてしまったこともある筆者。特にネイルをしている時に付け替えようとすると、高確率でネイルが剥がれてしまうため困っていました。
子どもの頃からしばしば同じ状況に直面してきたものの、頑張ればどうにかなるので特に解決法を調べることもなく、親指の爪をひたすら酷使しながらここまで来てしまいました……。
最近購入してみたのが、DAISO（ダイソー）で見つけた「ダブルリングオープナー」。手芸やハンドメイド関係の商品を扱うコーナーにひっそりとありました。
◆キーホルダー付け替え時のプチストレスを一掃！
全長約5.9cmのピンセット状のアイテムで、片方の先端には爪がついています。
その爪を二重になっている部分に引っ掛けることでリングを簡単にこじ開けることができるんです。シンプルな構造ですが、なんとも画期的……！
引っかけた爪をひねるように横にすることで2つのリングの間が大きく開くので、ダブルリングをつけたい場所が太めのカン金具でも問題なく通すことができました。当たり前ですが、自分の爪でやるよりも圧倒的に簡単かつノーダメージです。
◆我が家の女子中学生も「便利すぎる！」と大喜び
リュックにじゃらじゃらと複数のキーホルダーをつけている娘も、ダブルリングオープナーの存在を知って「こんなに便利なものがあったの！？」と驚いていました。毎日使うものではないですが、自宅に1つあるといざという時に役立ちます。
表立って主張するほどのことではないものの、多くの人が日常でちょっぴり不便に感じていたこと。そういった部分にフォーカスを当てたお悩み解決グッズに出会える100円ショップは、じっくり見て回ると楽しいですよね。
アイデアグッズもいい加減出つくしただろう、と思っていても、次から次へと新商品が誕生し続ける100円ショップ。今後も定期的にチェックしていきたいと思っています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな小さな“困った”こそ、なるべくリーズナブルに解決したいもの。というわけで100円ショップで探してみると、ピンポイントのお悩み解消グッズにもかかわらず当たり前のように見つかりました……！
ダブルリングのキーホルダーをつけるのに苦労して、爪先で無理やりこじ開けて爪が割れてしまったこともある筆者。特にネイルをしている時に付け替えようとすると、高確率でネイルが剥がれてしまうため困っていました。
子どもの頃からしばしば同じ状況に直面してきたものの、頑張ればどうにかなるので特に解決法を調べることもなく、親指の爪をひたすら酷使しながらここまで来てしまいました……。
最近購入してみたのが、DAISO（ダイソー）で見つけた「ダブルリングオープナー」。手芸やハンドメイド関係の商品を扱うコーナーにひっそりとありました。
◆キーホルダー付け替え時のプチストレスを一掃！
全長約5.9cmのピンセット状のアイテムで、片方の先端には爪がついています。
その爪を二重になっている部分に引っ掛けることでリングを簡単にこじ開けることができるんです。シンプルな構造ですが、なんとも画期的……！
引っかけた爪をひねるように横にすることで2つのリングの間が大きく開くので、ダブルリングをつけたい場所が太めのカン金具でも問題なく通すことができました。当たり前ですが、自分の爪でやるよりも圧倒的に簡単かつノーダメージです。
◆我が家の女子中学生も「便利すぎる！」と大喜び
リュックにじゃらじゃらと複数のキーホルダーをつけている娘も、ダブルリングオープナーの存在を知って「こんなに便利なものがあったの！？」と驚いていました。毎日使うものではないですが、自宅に1つあるといざという時に役立ちます。
表立って主張するほどのことではないものの、多くの人が日常でちょっぴり不便に感じていたこと。そういった部分にフォーカスを当てたお悩み解決グッズに出会える100円ショップは、じっくり見て回ると楽しいですよね。
アイデアグッズもいい加減出つくしただろう、と思っていても、次から次へと新商品が誕生し続ける100円ショップ。今後も定期的にチェックしていきたいと思っています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。