侍ジャパンのＷＢＣ準々決勝は日本時間１５日、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラと対戦する。ＴＢＳテレビ系の生情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・後１時５５分）にはこの日、巨人、レッドソックスなどに所属した元投手・岡島秀樹氏がリモート出演。ベネズエラ戦に向けた日本の投打について感想を述べた。

番組では、先発は山本、第２先発は菊池との予想を報じたが、岡島氏は「山本投手が球数（制限数の）８０球っていう感じですが、でも（所属する）ドジャースから『何イニングまで』と言われてると思うんですよね。５回ぐらいじゃないですかね。その次に投げるのが菊池君が有力と言われてますけど、負けたら終わりなので、いいピッチャーをどんどん投入すると思いますね」と語り、司会のフリーアナウンサー・石井亮次から「極端な話、行けるヤツ行こう！みたいなことになる可能性もあるんですか」と問われると「調子いいピッチャー、金丸君、隅田君などいろんなピッチャーをどんどん投入すると思いますね」。

石井アナから「種市投手は？」と聞かれると「いいんじゃないですか。山本投手の後は左（投手）で菊池君が行ったとしたら、次は右ピッチャーが来ると思うので」と予想した。

バッターの方では１０打数無安打と苦しんでいる近藤が話題に取り上げられ、岡島氏は「ポイントに挙げられると思いますが、打順をどこに置くかというところ。一本出ればガラッと変わるバッターなので、どういう打順で行くか楽しみ」と復活に期待していた。