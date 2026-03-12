与党側は、来年度予算案を13日衆議院で可決し参議院に送る構えを崩しておらず、与野党の攻防は山場を迎えています。中継です。

自民党の坂本予算委員長が来年度予算案の締めくくり総括質疑を13日行うことを委員長の権限で決めたため野党側が強く反発しています。

中道改革連合 長妻予算委筆頭理事

「巨額の予算でありますから、審議を省略するのではなくて、あす打ち切りということが今決まってしまいましたけれども、これについては、非常に国会の行政の下請け化、これが本当に進みかねないということで、強く抗議をしたところです」

衆議院の予算委員会は午前中の質疑に続き午後1時から再開する予定でしたが、与党の強気な委員会運営に反発し野党が途中で理事会を退席、審議が1時間ほど中断するなど与野党のせめぎあいが続いてます。

野党側は来週も予算案の審議を続けることを求めていますが、坂本予算委員長が職権で締めくくりの総括質疑を13日行うことを決めました。

与党は来年度予算案の年度内成立にこだわっていて、13日本会議を開いて衆議院を通過させる構えです。

野党側は、坂本委員長の解任決議案を出して13日の審議に抵抗するかどうか慎重に見極める姿勢です。