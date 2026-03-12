¸ø¼è°Ñ¤¬¡Ö¥¶¥°¥¶¥°¡×·Ù¹ð¡¡Ç¼Æþ¶È¼Ô¤ËÌµ½þÇÉ¸¯Í×ÀÁ
¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¶¥°¥¶¥°¡×¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤¬Ç¼Æþ¶È¼Ô¤ËÌµ½þ¤Ç½¾¶È°÷¤òÇÉ¸¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¡ÊÍ¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤ÎÍðÍÑ¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤òº£¸å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¶¥°¥¶¥°¤Ï²¬»³¸©¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤·¤ÆÇä¾å¹â1°Ì¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÇµÞÂ®¤Ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç·×Ìó220Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡ÃÙ¤¯¤È¤â24Ç¯8·î¡Á25Ç¯12·î¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤äÅ¹ÊÞ²þÁõ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ç¼Æþ¶È¼Ô·×Ìó300¼Ò¤Ë±ä¤ÙÌó5500¿Í¤Î½¾¶È°÷ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤òÉéÃ´¤»¤º¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÄÄÎóºî¶È¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤¿¡£