防府競輪のPR隊が12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、19日から22日まで行われるG2「第10回ウィナーズカップ」をアピールした。同地では10年ぶりのビッグレース開催となる。

昨年末にKEIRINグランプリを制した郡司浩平（35＝神奈川・99期）や2月の熊本全日本選抜競輪優勝の脇本雄太（36＝福井・94期）らS級S班9選手をはじめトップレーサーが参戦しタイトルを争う。

防府市文化スポーツ観光交流部の工藤康彦競輪局長は「令和6年のリニューアルオープン後初めてのビッグレースになります。生の迫力あるレースをぜひ間近で見ていただきたいです」とPRした。

ほうふ幸せますコンシェルジュの中野依里さんは「地元の清水裕友選手（31・105期）を応援しています」と推し選手を挙げ「競輪の魅力的なところを観客の皆さんと同じ視点で発信していきたい」と話した。

期間中、場内ではお笑いステージやヒーローショーなどに加えて、防府の名物でもある「もちまき」を連日行い、最終日にはフィナーレとなる1万個の「超もちまき」を実施する。売り上げ目標は75億円。