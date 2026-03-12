ペルシャ湾で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃を受け1人が死亡しました。

ロイター通信によりますとペルシャ湾のイラクの領海で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃を受け、1人が死亡しました。

イラク側は、イランからきた爆発物を積んだ船舶によって攻撃されたとしたうえで、国内の石油を扱う港の操業を全面的に停止すると発表しました。

また、ホルムズ海峡の周辺では11日、タイ船籍の貨物船が攻撃を受けて3人が行方不明になっています。さらにイランがここ数日でホルムズ海峡に、およそ12個の機雷を設置したとの報道もでています。

原油の主要な国際指標のWTIの先物価格は11日、1バレル＝80から90ドル台で推移していますが、イラン軍の報道官は「継続的な攻撃を行う」「1バレル＝200ドルを覚悟するべきだ」と警告しました。

一方、イランのペゼシュキアン大統領はSNSで、戦闘の終結に向けた唯一の方法は、「イランの正当な権利の承認、賠償金の支払い、侵略が再び起こらないよう国際的な保証を確立すること」だと強調しました。

アメリカのトランプ大統領が対話の可能性を示唆する中、イラン側の条件を示した形です。