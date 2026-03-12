雪山で遊び疲れたサモエド犬が、ソリに乗ったパパさんに抱っこされたまま寝落ちしてしまった姿を写した写真が「X」で話題になりました。腕の中に大きな身体をゆだねて、まるで小さな子どものように安心しきって眠る様子がチャーミングですね。



【写真】抱っこされて、爆睡するサモエドさん

「めちゃくちゃ元気だったのに、遊び疲れて 気づいたら抱っこで爆睡→

そのままソリ輸送されてるサモエド、尊い」



こんなコメントとともに写真を投稿したのは「THE DAZS ダッツファミリーCh.」（@samoyed_dazs）さん（以下、飼い主さん）。愛犬の「ダッツ」くんは現在3歳になるサモエドの男の子です。ロシア・シベリアという寒冷地が原産である大型犬のサモエドは寒さに強いといわれています。



「突然の電池切れ パパさんに抱っこされて、ソリで運ばれるダッツくんおもろいwww パパさん気をつけて頑張ってください」

「雪山でスヤスヤ寝ちゃうダッツくん…流石はサモエド 可愛いダッツくんの寝顔」

「あらあら ソリを引くはずのダッツくんがソリに乗ってるわ」



むじゃきな寝顔を見た人たちからコメントが届きました。



飼い主さんに愛犬と雪遊びに出かけた時のことをお聞きしました。



寒いの大好き！

――やはりロシア（シベリア）原産の犬さんですから寒いのが好きなのでしょうか？



寒いの大好きです！冬場の我が家は暖房を使わずに窓を開けて過ごすので、室温が一桁のこともしばしばありますが、ダッツは気持ち良さそうに寝ています（笑）。



――写真を撮影したのはどんなふうに遊んだ後ですか？



この日はワンちゃんフレンドリーなゲレンデに行って、ドッグランでたくさん走ったり、ソリ引きでゲレンデを下ったりしました。



その時は寝ているのに気づかず

――この寝顔をご覧になってどう思われましたか？



抱っこしている時は寝ていると分からず、写真を撮ってくれたママに教えてもらいました！ソリでゲレンデを下りながらも、自分の腕の中で寝てしまうくらいたくさん遊んだと思うと可愛くて愛おしいと思いました。



春は「オフシーズン」！？

ところでこれから季節は春に向かい、お散歩日和が増えてきますが、どうやらダッツくんにとってはそうではないようで…飼い主さんによると「うちのオンシーズンは寒い時期なのでこれからの季節はダッツくんにとってはもう暑いぐらいなんです。昨年は4月中旬〜10月までは暑くてしんどかったです（笑）」とのことで、さらに愛犬がこれからの季節をどのように過ごすかについては「なので、涼しい時間帯や日を見つけてお出かけしたいと思いますが、お外での活動量は減ると思います」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）