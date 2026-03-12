STVニュース北海道

写真拡大 (全7枚)

中東情勢の悪化に伴い、ガソリンの価格高騰が止まりません。

北海道内のガソリンスタンドは３月１２日から２５円前後値上げしていて、１リットル１９０円を超えるところもありました。

生活に大きな影響を与えています。

（阿部記者）「いま電光掲示板の価格がどんどん上がっていきます。１６１円から１８９円になりました」

札幌市西区のガソリンスタンドです。

中東情勢の悪化を受けて１２日朝、値上げに踏み切りました。

レギュラーガソリンは２８円上がって１８９円です。

（客）「きのうの夜も並びに来たんですけど、すごい列だったのであきらめて、きょうでいいやって」

（客）「きのうの時点で知っていたらもっと早く給油したんですけど。キツいですよね。仕事で使っている車ですから」

このガソリンスタンドでは１１日夜、長～い車の列ができていました。

１２日午前７時半ごろまでは値上げ前の価格だったため、“駆け込み”での給油が相次いだのです。

その結果…

（阿部記者）「いまレギュラーガソリンの供給がストップしているというはり紙が貼られています」

ガソリンが一時品切れとなる異例の事態に。

その後、ガソリンを補充し、価格を改定して営業を再開しましたが…

（阿部記者）「きのうの夜やきょうの朝はかなりの行列ができていたのですが、価格が上がった後は突然、客足が途絶えました」

（中和石油　小原隆宏本部長）「ほんとに(きのうとの)格差が寂しいですよね。ガソリンってシビアですよね。３０年くらいガソリン業界にいますけど、この２８円幅というのは過去にないくらいの大幅値上げです」

ＳＴＶが道内のガソリンスタンドを経営する４社に取材したところ、１２日から２４円～３１円の値上げを実施しているということです。

札幌市内を巡ってみると、１９０円を超える店舗もありました。

“令和のオイルショック”ともいえる事態を受け、政府はー

（高市首相）「Ｇ７各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」

１６日にも石油備蓄の放出を行う方針を表明。

経済産業省もガソリン１リットルあたりの平均価格が１７０円程度に抑えられるよう、元売り各社に対して補助金の支給を始めます。

ほかに影響が懸念されるのがクリーニング店です。

こちらの店舗では洗濯などの動力はボイラーで、灯油が欠かせません。

２月の灯油代は３７万円を超え、原油価格の高騰が続けばクリーニング代も値上げせざるを得ないと見込んでいます。

（イチカワクリーニング　市川博基社長）「すぐにはこないけど半年以内には大分影響がくると思います。今後値上げするしかないと思います。利益がないと会社もやっていけないので」

今後更なる影響が広がりそうな“令和のオイルショック”。

中東情勢の行方が見通せない中、道内でも不安が募っています。