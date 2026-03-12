＜速報＞金澤志奈が5アンダー好発進 女王・佐久間朱莉は1アンダー
＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾で行われている国内女子ツアー新規大会の第1ラウンド。昨季の「日本女子プロ」覇者・金澤志奈が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・2位でホールアウトしている。
【ライブフォト】鳥さんの行進に思わずニッコリ
6アンダー・単独首位にヌック・スカパン（タイ）。2アンダー・3位タイには菅楓華と鶴岡果恋が続いている。2連勝を狙う女王・佐久間朱莉は1アンダー・5位タイでホールアウト。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳は1オーバー・13位タイで後半をプレーしている。復帰2戦目の小祝さくらは2オーバー・28位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1820万円）。優勝者には36万ドル（約5720万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 台湾大会のリーダーボード
金澤志奈 プロフィール＆成績
【写真】エレガント！ 金澤志奈の肩出しドレス
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
＜LIVE＞ネクヒロ開幕戦のスコア速報
【ライブフォト】鳥さんの行進に思わずニッコリ
6アンダー・単独首位にヌック・スカパン（タイ）。2アンダー・3位タイには菅楓華と鶴岡果恋が続いている。2連勝を狙う女王・佐久間朱莉は1アンダー・5位タイでホールアウト。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳は1オーバー・13位タイで後半をプレーしている。復帰2戦目の小祝さくらは2オーバー・28位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1820万円）。優勝者には36万ドル（約5720万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 台湾大会のリーダーボード
金澤志奈 プロフィール＆成績
【写真】エレガント！ 金澤志奈の肩出しドレス
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
＜LIVE＞ネクヒロ開幕戦のスコア速報