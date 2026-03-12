ＩＭＰ．の絶対的センターとして人気を誇る佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。冬の北海道・美瑛町の観光を満喫した。その愛くるしい言動と笑顔で、雪景色の中でもひときわ輝く魅力を振りまいた。

まず訪れたのは、美瑛を代表する観光スポット「四季彩の丘」。出迎えてくれたモフモフのアルパカたちを見つけると、ぱあっと表情を輝かせ「えっ！アルパカじゃん！やった！」と大はしゃぎ。餌にがっつくお茶目なアルパカに「このコ やばすぎ！」とデレデレになり、そのかわいらしい姿にすっかり心を奪われていた。

続いて向かったのは、ＳＮＳでも話題のパワースポット「美瑛神社」。社殿の装飾に隠された「ハートマーク」を見つけると縁結びにご利益があるという。参拝後には、ご当地おみくじ「とうもろこしみくじ」に挑戦。七輪で焼かれたおみくじをトングで取るというユニークなスタイルで引き当てると、なんと結果は「大吉」。「オーマイガー！大吉です！」と満面の笑みを見せ「なんまらうまくいってるっしょ」「思ったとおりに進むんでないかい」とキュートな北海道弁で読み上げ、喜びを爆発させた。

旅の醍醐味であるご当地グルメを賭けたミッションは「とうきび人形を探せ！」。まずは人形を予想してイラストを描くことになると、佐藤は「たぶん当たりました」と自信満々。しかし、出来上がったのは「呪い人形みたい」と本人も評する衝撃的なイラストで、独特すぎる画才？を見せつけた。

聞き込みでは、観光客にソリすべりを勧められ、そのまま体験することに。雪山を滑り降りたものの「想像の１０倍のスピードが出てリアクション出来なかった」と素直すぎる感想で笑いを誘った。紆余曲折の末、観光案内所で本物の「とうきび人形」と対面すると、自身の絵とは似ても似つかぬ民芸品の愛らしさに「かわいい」と目を丸くし、無事ミッションクリアとなった。

ご褒美は、数量限定のブランド豚「美瑛産もち豚」を使った熱々鉄鍋ハンバーグ。目の前でソースがかけられると「うわぁ〜〜〜〜！」と絶叫。大きな口で頬張ると「うわぁ、うめぇ！脂の旨味やばいですね」と食レポもお手の物。あまりの美味しさに「一生、美瑛をくらっていたい」と幸せそうな表情でコメントし、冬の美瑛の旅を締めくくった。