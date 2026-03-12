チョコソース＆カラースプレーがたっぷり “子どもの夢”をかなえる『トッピンぎゅ〜！』が復活
赤城乳業は、『トッピンぎゅ〜！』を24日より全国発売する。
【写真】『トッピンぎゅ〜！』がクッションに変身
同商品は2024年の発売時に、SNSを中心に大きな話題を呼び、当初の販売予測を大きく上回る販売数量となり、商品供給が間に合わず販売休止となるほど反響を呼んだ商品。子どもの頃に「トッピングをたくさん食べたい」と思っていた夢をかなえたアイスで、カラースプレー、チョコソース、ホイップクリーム風アイスがぎゅっと詰め込まれている。また、発売にあわせて、豪華賞品が当たる「トッピンぎゅ〜！ワクワクプレゼントキャンペーン」を実施する。
同商品はホイップクリーム風アイスに、チョコソースとカラースプレーを混ぜ込んだアイスバー。人気のトッピングをぎゅ〜っと1本に詰め込んだ。カラースプレーがたっぷりと入っており、カラフルな見た目と食感を楽しめる。
■開発者コメント
『トッピンぎゅ〜！』は、私が子どもの頃に「トッピングをたくさん食べたい」と思っていた夢をかなえたアイスです。
社内でこの商品を提案をした際は、「こんな商品売れないのでは」と猛反対されました。しかし、私のように子どもの頃の夢を詰め込んだアイスにワクワクしてくれる大人はいるはず！と粘り強く提案し、発売に至りました。
再販を希望する声や通年販売を求める皆さまの応援のおかげで『トッピンぎゅ〜！』は今年で発売3年目を迎えることができました。
これからも子ども心を持ち続けている大人の皆さまに向けて、『トッピンぎゅ〜！』を通じてワクワク・楽しさをお届けいたします。
