史上初の“投票”で決定、プルーム専用スティック「エボ・サクラ・レギュラー」全国発売
JTは、加熱式たばこブランド「Ploom（プルーム）」専用のプレミアムブランド「EVO（エボ）」から、新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」を4月6日より全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店等で順次発売する。
【写真】着物女性＆新商品のコラボ…美しすぎ！
「エボ」は、加熱式たばこブランド「プルーム」専用のプレミアムブランド。2025年7月の発売から好調で、加熱式たばこ市場内のスティック販売本数シェアとしては同年下期累計で2位に浮上。同じくデバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」も、JT史上最速で400万台を突破したという。
「エボ」には「ディープ・レギュラー」「ブラック・メンソール」「ハチミツ・レモン・クリスタル」など人気フレーバーが揃うが、今回の新銘柄はPloom史上初となる「新銘柄投票キャンペーン」の結果を受けて誕生したもの。1月22日から2月28日の期間、ユーザーによる人気投票が実施され、「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム・クリスタル」「エボ・サクラ・レギュラー」の4銘柄がエントリー。総計1万人を超える熱い一票が投じられた中、「エボ・サクラ・レギュラー」は3位という高い支持を獲得した 。
これを受けJTは、1位・2位銘柄に次いで多くのユーザーに支持されたこと、そして「これから訪れる春を感じさせるフレーバーである」という点を重視し、本銘柄を最初の全国発売銘柄として選定。投票したユーザーからも「すごく気になる。欲しい」「レギュラーの吸いごたえにサクラ感があって吸いやすい！」といった声が寄せられている。
「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドが特徴。華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルの香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいを実現している 。
また、発売を記念したイベントも開催。3月27日から4月5日にかけて、浅草六区ブロードウェイで行われる「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展 。春の風情とともに、一足早く新フレーバーの世界観を楽しめる機会となりそうだ。
「エボ・サクラ・レギュラー」は、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopでは2月3日より販売を開始しており 、4月6日からは全国のコンビニ、たばこ販売店、Ploom STAND等でも展開 。価格は、加熱式たばこ課税方式の見直しに伴う定価改定により、4月1日より一律580円（税込）となる。
そんな「エボ・サクラ・レギュラー」にピッタリな色合いのデバイス「プルーム・オーラ」の限定カラー「フューシャフレア」も現在先行発売中で、3月17日からは順次全国発売。鮮やかなフューシャピンクが春、サクラと相性がよさそうだ。また、3月16日から5月3日まで、「プルーム・オーラ」のスターターキットも特別価格（税込1,480円）で発売される。
