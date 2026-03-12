ホンダは１２日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の最終利益が４２００億〜６９００億円の赤字（前期は８３５８億円の黒字）になる見込みだと発表した。

連結では上場以来初めて赤字となる見通しだ。主力の米国市場での電気自動車（ＥＶ）の需要減少が響いた。ＥＶの開発中止などの戦略変更に伴い、最大約１兆３０００億円と見込む減損損失を計上する。

最終利益は、昨年１１月時点で見込んでいた３０００億円の黒字から大幅に下方修正した。本業のもうけを示す営業利益も従来の５５００億円の黒字から、２７００億〜５７００億円の赤字に引き下げた。

ホンダは２６年から米国市場に投入予定だったＥＶ「０（ゼロ）シリーズ」２車種を含むＥＶ３車種の開発中止を決めた。部品会社への補償費用などで、来期も約１兆２０００億円の損失を計上する可能性がある。

三部敏宏社長は１２日のオンライン記者会見で、戦略見直しについて「断腸の思いで決断した」と述べた。辞任の可能性について問われると「結果を出すことが最大の責務だ」と否定した。三部社長と貝原典也副社長は経営責任を取り、２７年３月期の月額報酬の３０％を３か月分返納する。