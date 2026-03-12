【民放キー局4月改編動向】音楽番組に新潮流、timelesz躍進、子ども番組新設、アニメIP強化継続
●timelesz冠番組プロデューサーの“熱量”
民放キー5局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ)の4月改編情報が12日、出そろった。浮かび上がってきた傾向は、音楽番組の新スタイル、人気グループ・timeleszの躍進、子ども向け番組の新設、アニメIP強化の継続など。各局の説明会から、この改編の動向をまとめた。
民放キー5局
○日テレはGP→深夜、フジは深夜→GP
今回の改編でまず注目されるのは、音楽番組の配置の変化だ。
日本テレビは、GP帯で放送してきた『with MUSIC』を終了し、深夜帯で『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(毎週火曜24:29〜)をスタートさせる。一見、音楽番組が“格下げ”されたようにも映るが、大井秀一総合編成センター部長は「プライム帯のレギュラー音楽番組はなかなか高視聴率を出しづらい」と現状を認める一方で、『THE MUSIC DAY』や『ベストアーティスト』といった大型特番がしっかり数字を取れていると説明。2025年の放送は、3年前の視聴率水準まで戻したという。
この状況を受け、「お祭りはみんな見たい」「レギュラー音楽番組は、そのお祭りを支えるためにも必要」と捉え、大型特番につながる導線として、またアーティストサイドや音楽ファンとの接点を切らさないための基礎体力づくりの場として位置づけ、多くのアーティストが新曲の解禁タイミングに設定する火曜24時の直後に新番組を編成した。
フジテレビは、23時台の『週刊ナイナイミュージック』を終了し、ゴールデン帯で10年ぶりの本格音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)を立ち上げる。総合演出の浜崎綾氏は「音楽は時代を映す鏡であり、音楽番組は時代を記録する使命があると思います」とその意義を語る。
同番組は『FNS歌謡祭』『MUSIC FAIR』を担う音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組むことで、アーティストの“最新パフォーマンス”に加え、即時性のある“エンタメニュース”を融合させるという新たな音楽番組のスタイルに挑む。
月曜19〜20時台に『CDTVライブ!ライブ!』を放送しているTBSは、同じ月曜21時台に『テレビ×ミセス』、22時台に『プロフェッショナルランキング』をスタート。この3番組は、いずれも竹永典弘氏が総合演出を担当する。GP帯の同曜日全番組を一人の総合演出が担うのは異例だが、番組ごとの垣根を越えて出演者や空気感が行き来する設計も視野に入れているという。
竹永氏は「(『プロフェッショナルランキング』に出演する)中島健人さんに“竹永さん、これはアベンジャーズ的なことですね。 同じ世界観を行き来できますね”と言われました。たしかに中島健人さんも『テレビ×ミセス』に出られるし、Mrs. GREEN APPLEも『CDTV』に出られると思いまして、同じ演出だからこそできることがたくさんあると思うので、それも含めてお楽しみいただければと思います」と予告した。
○「必ず国民的番組に」「追い風になりたい」
今改編で際立つのは、timeleszの躍進だ。担当プロデューサーたちの言葉からは、メンバー同様に高い熱量を持って番組に臨んでいることが伝わってきた。
フジテレビ『タイムレスマン』は、深夜からGP帯(毎週金曜21:58〜)に進出し、放送時間が倍増。企画・プロデュースの蜜谷浩弥氏は、菊池風磨と「新メンバーが決まったらすぐ冠番組をやろう」「必ず国民的番組に育てよう」という約束を交わしたことを明かし、「そこから1年半でゴールデンの切符をつかんだ」と成果を口にしながらも、すぐに「本当の勝負はここから」と気を引き締める。
その上で、蜜谷Pは「今、timeleszのメンバーは全員本当にとんでもない熱で毎回の収録に臨んでくれています。収録のたびにその熱がどんどん広まっていって、我々制作チームの熱量も本当に今すごいことになっています」と伝えた。
日本テレビ『timeleszファミリア』も、深夜帯から毎週日曜(14:00〜 ※関東ローカル)に進出し、放送時間が倍増。昨年10月の番組スタート時に、「今持っているテレビの力で、彼らが国民的なスターになることをお手伝いできたらと思っています」と意気込んでいたのは、柏原萌人プロデューサー。それから「逆境や逆風を受けている場面もあった」としながらも、彼らが真摯(しんし)に番組に向き合っていることを強調し、「追い風になりたい」「守っていけるような温かい家のような存在になれたら」と熱弁する。
また、柏原Pは「各局のtimeleszさんの番組の演出やプロデューサーの方はかなり歴のある皆さんが作っている印象ですが、自分は32歳で、演出の須原(翔)も35歳で、若いメンバーが中心となっています」と特徴をアピールし、「『タイプロ』で仲間探しをルーツに持つ彼らが、より大きなうねりを持って日本中を巻き込みながら、仲間＝ファミリアを作っていくようなバラエティにしていければ」と意欲を示した。
さらに菊池風磨は、日テレ新音楽番組『夜の音』のMCも務める。岩崎小夜子プロデューサーは、彼を「クリエイターであり、表現者でもある」と表現し、「同じクリエイターとして、アーティストの本音を引き出してほしい」と期待を寄せた。
●テレ朝＆フジが日曜朝に子ども番組
近年の民放では、少子化の影響もあって子ども番組の縮小傾向が続いてきたが、この春、テレビ朝日とフジテレビが日曜朝に新番組を立ち上げる。
テレビ朝日の『よ〜い!スターと!トビダスクール』(毎週日曜8:00〜)は、「子どもたちの個性・好奇心・表現する楽しさを大切にしながら、観るたびに心が輝く、視聴者参加型の不思議な学園エンターテインメント」と銘打った番組。子どもたちに人気の竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが出演する。寺田伸也コンテンツ編成局長は「『プリキュア』や特撮など親子で楽しめる“ニチアサ”をさらに強化するために、インフルエンサーの皆さんのお力をお借りしていきたいと思っています」と話した。
フジテレビは『ぱちぱちるんるん』(毎週日曜6:15〜)をスタート。ガチャピン・ムックをはじめとする『ポンキッキーズ』ファミリー、チャギントンなど、長年育ててきた資産を活用しながら、新キャラクターや視聴者参加企画も盛り込むという。高瀬透子IP・アニメ事業局長は「親にとっては懐かしく、子どもにとっては新しい、二世代をつなぐコンテンツの苗床として育てていきたい」と狙いを明かした。
平日朝に『おはスタ』を30年近く放送し、その直後に乳幼児向けの『シナぷしゅ』を編成するテレビ東京は、この並びで新たに3分枠の『ミャクぷしゅ』(毎週月〜金曜7:57〜)をスタート。大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」と『シナぷしゅ』のコラボで、実写、アニメ、歌、ダンスといったショートコンテンツを届けるという。工藤仁巳コンテンツ編成部長は「ミャクミャクは大人にも人気がありますので、親子で見てもらうということも含めてここに編成しました」と話している。
○アニメ需要受け増枠、IP展開数2倍計画も
近年のIP戦略注力に伴うアニメ強化の傾向は、今改編でも反映された。
日本テレビは金曜23時台の『FRIDAY ANIME NIGHT』を30分の2段積みに拡大。大井部長は『葬送のフリーレン』『薬屋のひとりごと』といったヒット作に触れつつ、「もっとできないかという声を頂いたり、うちのアニメセクションも“もっと素敵なアニメが作れる”と自信がついてきました」と述べ、需要に応じた増枠であることを説明した。今後も「ビッグタイトルを準備しております」と予告している。
テレビ朝日は、今年2月に発表した2026〜2029年の新経営計画で、アニメIP展開数を2倍とする戦略を掲げた。今改編で増枠はないものの、河野太一総合編成部長は、10月改編での拡大も視野に入れていることを示唆。現在放送中の『コウペンちゃん』は、4月から前述の『よ〜い!スターと!トビダスクール』内での放送となって全国ネットに昇格することも、アニメ強化の一環と言えそうだ。
フジテレビは、高瀬局長が1月にスタートした『サザエさん』の台湾での初の海外展開や公式ショップのリニューアルについて説明つつ、『ちびまる子ちゃん』『暗殺教室』といった長寿タイトルにも触れ、「長い間愛されたアニメIPだからこそ拡張ができるので、今後もこうした仕掛けを積極的にやりたいと思っております」と意欲を示した。
アニメ事業で先行するテレビ東京は、『アニもり!』(毎週日曜7:00〜)をスタート。この番組は、1本では埋もれがちなショートアニメを束にして30分番組として放送するもので、紅谷佳和チーフプロデューサーは「1カ所に凝縮して、たっぷり見ていただきたいと思います」と呼びかけた。
●24年ぶり新報道番組で『Nキャス』と激突
日テレは、土曜22時台に新たな報道番組を立ち上げる。帯のストレートニュースを除く新たな報道番組としては、『真相報道バンキシャ!』以来24年ぶりとなるが、その狙いを大井部長は「プライム帯で報道番組がないのは日本テレビだけだった」とジャンルとしての必要性を説明。さらに、「今、テレビの信頼感が落ちていて、報道が信じてもらえない時代」において、「“信じざるを得ない”番組にしたい」と踏み込んだ。
“テレビ報道の信用をどう回復するか”という難題に、あえて正面から挑みにいく24年ぶりの新番組には、並々ならぬ覚悟が見える。
そしてこの土曜22時という時間は、TBSの『情報7daysニュースキャスター』が長年強い存在感を持ってきたゾーン。受けて立つTBSの寺田淳史コンテンツ戦略部企画プロデュース室長は「今まで通り、安住(紳一郎)キャスター中心に視聴者に選んでいただける番組をと思っています」と姿勢を語った。
○ジャンル・組織の垣根を越えた番組が続々
フジテレビは昨年7月、バラエティ制作局を解体・再編するなど大幅な組織改編を実施し、従来のジャンルの垣根を越えたプロジェクトが複数始動。この4月には、前述の『FNS歌謡祭』と『めざましテレビ』のスタッフがタッグを組む音楽番組『STAR』に加え、情報×バラエティによる2時間生放送『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)がスタートする。
同局では、35歳以下のドラマ×情報×バラエティのクリエイターが参加するチームによる「WALTZ」が単発番組『だったらコレもエモくない?』も2月に放送。現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』も情報・バラエティを担当する「第3スタジオ」のプロデューサーが手がけており、赤池洋文編成管理部長は「今後もいろいろなところで、ゴールデンも含めてジャンルが融合していく形を考えております」と積極的に展開していく方針を示した。
テレビ東京でも、新バラエティ番組『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの?〜』(毎週日曜19:50〜)で、バラエティを制作する制作局と報道局がタッグを組み、工藤部長は「テレビ東京としては、なかなかない形です」と説明。報道局の海外支局の特派員が世界各国の人たちに給料についてインタビューを行うといい、福本俊二プロデューサーは「いろいろ幅を持って作れる番組になっています」と特色を述べている。
