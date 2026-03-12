インテル、Eコア増量＆ゲーミング性能を向上させたCPU「Core Ultra 200S Plus」シリーズ発表！ 3月26日より販売全3モデルをラインナップ
【インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズ】 3月26日より販売予定
(C) Intel Corporation
インテルは3月12日、デスクトップ向けCPU「Core Ultra プロセッサー 200S Plus」シリーズを発表した。3月26日より販売予定。
本製品は、現行の「Core Ultra プロセッサー 200S」シリーズの一部モデルを置き換える新たなデスクトップ向けCPU。省電力コア（Eコア）を4基追加し、ダイ間の周波数を最大900MHz向上させることでマルチスレッド性能を向上させたほか、新たに「Intel Binary Optimization Tool」に対応し特定のゲームのネイティブ性能が向上している。
このほかにも、DDR5 7200MT/sメモリに対応するほか、4ランクCUDIMMメモリに先行対応。マザーボードは、現在販売されているインテル 800シリーズ・チップセット搭載製品と互換性を維持するほか、新たに4ランクCUDIMMの先行サポートが可能な800シリーズ・チップセット搭載製品も順次販売される。
ラインナップは、Pコア8基／Eコア16基の「Core Ultra 7 270K Plus」、Pコア6基／Eコア12基の「Core Ultra 5 250K Plus」、Pコア6基／Eコア12基で内蔵グラフィックスを無効化した「Core Ultra 5 250KF Plus」の全3種類。「Core Ultra 7 270K Plus」および「Core Ultra 5 250K Plus」は3月26日より小売パートナーを通じて販売される。【「Core Ultra プロセッサー 200S」シリーズの比較】 Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 7 265K Core Ultra 5 250K Plus Core Ultra 5 245K 全コア数 24 24 20 18 14 Pコア数 8 8 8 6 6 Eコア数 16 16 12 12 8 ターボブースト時の最大周波数 5.7GHz 5.5GHz 5.5GHz 5.3GHz 5.2GHz Pコアの最大ターボ周波数 5.5GHz 5.4GHz 5.4GHz 5.3GHz 5.2GHz Pコアの基本周波数 3.7GHz 3.7GHz 3.9GHz 4.2GHz 4.2GHz Eコアの最大ターボ周波数 4.6GHz 4.7GHz 4.6GHz 4.6GHz 4.6GHz Eコアの基本周波数 3.2GHz 3.2GHz 3.3GHz 3.6GHz 3.3GHz 合計L2キャッシュ 40MB 40MB 36MB 30MB 26MB ベースパワー 125W 125W 125W 125W 125W 最大ターボパワー 250W 250W 250W 159W 159W 希望カスタマー価格（米ドル） $589～$599 $289～$299 $394～$404 $189～$199 $309～$319
