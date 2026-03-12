ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１５４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1545近辺で推移している。ドル円は東京午前に158.79-159.24のレンジで振幅した。中東有事や原油高の長期化が懸念され、159円台乗せとなる場面があった。足元ではレンジ内を離れずも、159円台割れと上昇一服。



ユーロドルはドル高圧力に押されている。東京早朝の1.1575付近を高値に、東京午後には1.1532付近まで軟化している。足元では、やや下げ渋り。



USD/JPY 158.91 EUR/USD 1.1548

