吉野家、牛丼づくりの達人“日本一”が決定 全国約1290店舗・2万人の頂点に【うまい牛丼をつくる秘訣】
吉野家は、3月3日に開催した店長集会で「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」と「キッチンマスターチャンピオン大会」の優勝者を表彰した。牛丼づくりの技術を競う大会で、全国約1290店舗、2万人以上の従業員の中から“牛丼づくりの達人”が決定した。
【写真】“牛丼づくりの達人”は豊洲店の物部泰治さん
牛丼の調理技術を競う「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」は1977年から続く社内大会。牛丼の「煮肉の仕上がり」や「盛り付けの速さと美しさ」、「お客様への目配り気配り」など約70項目にわたる厳しい審査が行われ、評価基準を満たした者のみがチャンピオンとして認められる。
2026年1月21日に東京・有楽町店で行われた全国決戦では、豊洲店（東京都）の物部泰治さんが優勝。敗者復活枠から全国大会へ進出し、頂点に立った。
一方、店舗運営の技術を競う「キッチンマスターチャンピオン大会」は2022年度に新設された大会で、今年で4回目の開催となる。注文状況を把握しながら効率的に調理や作業を組み立てる“マスターポジション”の技術を審査する。
2026年1月20日に東京・上北沢店で行われた全国決戦では、ひたちなか西光地店（茨城県）の川島悠多さんが優勝。2015年の入社から10年の集大成として大会に臨み、栄冠を手にした。
吉野家では、人材を最も重要な財産と位置づけ、技術向上を目的とした全国大会を実施。牛丼づくりの技術を競う「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」、店舗運営のオペレーション力を競う「キッチンマスターチャンピオン大会」、接客技術を競う「チームサービスコンクール」の3大会を通じて、商品やサービスの品質向上につなげている。
■物部さんの牛丼へのこだわり
――うまい牛丼をつくる秘訣
高温で牛肉を一気に加熱し、赤みが消えるタイミングで余分な脂を抜き、玉ねぎを沈めるまでの工程を素早く行うこと。
――うまい牛丼とは
見た目の良さと香りで食欲をそそる。食べたときにたれの甘み、コクがあり肉がジューシーでうまみが広がる。
■川島さんの運営へのこだわり
――調理へのこだわり
マニュアル通りの調理手順、商品再現力が「うまい」の秘訣。
――運営へのこだわり
一緒に働く従業員を巻き込んだ明るい運営で「元気」と「はやさ」の演出。
【写真】“牛丼づくりの達人”は豊洲店の物部泰治さん
牛丼の調理技術を競う「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」は1977年から続く社内大会。牛丼の「煮肉の仕上がり」や「盛り付けの速さと美しさ」、「お客様への目配り気配り」など約70項目にわたる厳しい審査が行われ、評価基準を満たした者のみがチャンピオンとして認められる。
一方、店舗運営の技術を競う「キッチンマスターチャンピオン大会」は2022年度に新設された大会で、今年で4回目の開催となる。注文状況を把握しながら効率的に調理や作業を組み立てる“マスターポジション”の技術を審査する。
2026年1月20日に東京・上北沢店で行われた全国決戦では、ひたちなか西光地店（茨城県）の川島悠多さんが優勝。2015年の入社から10年の集大成として大会に臨み、栄冠を手にした。
吉野家では、人材を最も重要な財産と位置づけ、技術向上を目的とした全国大会を実施。牛丼づくりの技術を競う「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」、店舗運営のオペレーション力を競う「キッチンマスターチャンピオン大会」、接客技術を競う「チームサービスコンクール」の3大会を通じて、商品やサービスの品質向上につなげている。
■物部さんの牛丼へのこだわり
――うまい牛丼をつくる秘訣
高温で牛肉を一気に加熱し、赤みが消えるタイミングで余分な脂を抜き、玉ねぎを沈めるまでの工程を素早く行うこと。
――うまい牛丼とは
見た目の良さと香りで食欲をそそる。食べたときにたれの甘み、コクがあり肉がジューシーでうまみが広がる。
■川島さんの運営へのこだわり
――調理へのこだわり
マニュアル通りの調理手順、商品再現力が「うまい」の秘訣。
――運営へのこだわり
一緒に働く従業員を巻き込んだ明るい運営で「元気」と「はやさ」の演出。